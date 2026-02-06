Nieuwe technische snufjes in F1 vergen uiterste van coureurs

Als de geheime shakedown van de Formule 1 in Barcelona één ding duidelijk heeft gemaakt, is het dat energiebeheer een essentieel onderdeel van het nieuwe F1-tijdperk zal worden. De nieuwe krachtbronnen, die vanaf dit seizoen gebruikt worden, halen nog 'slechts' de helft van hun vermogen uit de verbrandingsmotor, de andere helft komt voort uit kinetische (bewegings) energie. Dat deel wordt tijdens de race - onder andere bij het aanremmen van bochten - opgewekt, in de energy store opgeslagen en kan vervolgens worden ingezet. Dat gebeurt deels automatisch, maar zaken als boost mode en overtake mode worden door de coureurs zelf geactiveerd.

Vrijwel alle rijders hebben al gesproken over de uitdaging rond waar en wanneer zij deze nieuwe hulpmiddelen, ook nog eens gecombineerd met actieve aerodynamica, moeten inzetten. Andrea Kimi Antonelli vergeleek het met een vorm van snelschaken, waarbij het wel of geen gebruik maken van de hulpmiddelen kansen biedt, maar ook risico’s met zich meebrengt.

'Steile leercurve"

Naast het primaire doel van de shakedown – het inrijden van de nieuwe auto’s, controleren van alle systemen en het oplossen van kinderziektes – kregen de coureurs in Barcelona hun eerste on-track-ervaring met de nieuwe krachtbronnen, modi en tools. Over het algemeen waren de eerste reacties positief, ook al vragen de hulpmiddelen om een compleet andere rijstijl en adaptief vermogen. Naar verwachting zullen de coureurs, die zich het snelst kunnen aanpassen, in de openingsraces het meeste succes boeken.

Andrea Kimi Antonelli in actie in Barcelona. Foto door: Mercedes AMG

Haas F1-teambaas Ayao Komatsu benadrukt dat de verschillen vooral in de kwalificatie zichtbaar zullen worden. Het perfect verdelen van de energie over een ronde kan een doorslaggevende factor zijn en het verschil maken tussen uitschakeling in Q1 of plaatsing voor Q2 en Q3. "Voor ons is Barcelona één van de lastigste circuits", zei de Japanner over het energiemanagement. "Dat komt door de layout van de baan en vooral de laatste bocht. Ik denk dat Bahrein iets makkelijker wordt. Maar er is nog enorm veel werk te doen en ik denk dat je in de eerste paar races sowieso problemen gaat zien. Geen problemen zoals uitvalbeurten, maar situaties waarin teams hun energie niet optimaal inzetten in de kwalificatie of tijdens de race. Dat wordt een enorme uitdaging. Het wordt voor de meesten een steile leercurve."

Komatsu ziet een belangrijke rol voor de race-engineers van de coureurs. "Ze moeten veel nauwer samenwerken dan voorheen en antwoorden vinden op vragen als: hoeveel informatie kunnen we bij de coureur neerleggen, wat kunnen we per ronde van hem vragen qua energiemanagement? Het wordt nog meer teamwerk." Fouten zullen hard worden afgestraft, denkt Komatsu. "We praten niet over tienden [van seconden]. Je kunt heel makkelijk een halve seconde, zes of zeven tienden verliezen."

