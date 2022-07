Nieuw slachtoffer FIA-schoonmaak: Hoge F1-functionaris aan kant gezet

Na de bijzondere ontknoping van het Formule 1-seizoen 2021 in Abu Dhabi heeft Michael Masi zoals bekend het veld moeten ruimen. De Australiër is door de nieuwe FIA-president Mohammed Ben Sulayem vervangen als wedstrijdleider in de koningsklasse, al luidde het initiële bericht dat hij een andere functie binnen de autosportfederatie zou krijgen. In de praktijk is daar echter niets van terecht gekomen, waardoor na de Grand Prix van Oostenrijk het onvermijdelijke bericht kwam: Masi is volledig vertrokken bij de FIA.

Dat raceweekend in Spielberg is ook het laatste optreden van Gwen Bourcier gebleken in de dubbelfunctie die hij bekleedde. Bourcier deed meermaals dienst als wedstrijdleider in de Formule 2 en als 'head of operations' in de Formule 1. Die laatste rol hangt nauw samen met de veranderingen die na Abu Dhabi zijn doorgevoerd. Zo mogen teammanagers dit jaar niet meer rechtstreeks met de wedstrijdleider spreken. Vorig seizoen kon dat nog wel en zijn de gesprekken ook meermaals uitgezonden, onder meer het handjeklap tussen Red Bull en Masi over de gridpositie van Max Verstappen in Jeddah. Om de druk op de nieuwe wedstrijdleiders te verlichten, is er dit jaar een pion tussen gezet, de zogenaamde 'head of operations'.

Het betekent in de praktijk dat teammanagers tijdens een Formule 1-sessie niet met Niels Wittich of Eduardo Freitas kunnen spreken, maar dat de communicatie via Bourcier verliep. Dat laatste is echter verleden tijd. Bij navraag door Motorsport.com wordt bevestigd dat de Fransman op Paul Ricard niet meer in functie is. Het zou niet zozeer om een vrijwillig vertrek gaan, als wel dat hij afgelopen maandag terzijde is geschoven.

Volgens de FIA past dit in het opzetten van een nieuwe structuur na het vertrek van Masi. Personele wijzigingen zouden daarbij horen, al heeft het er in de praktijk veel van weg dat FIA-president Ben Sulayem zijn stempel drukt. Bij zijn aantreden heeft Ben Sulayem al aangekondigd dingen te veranderen en inmiddels is de schoonmaak deels door de organisatie gegaan. De gemaakte keuzes laten echter menig wenkbrauw fronsen. Zo zou er weinig tegenspraak geduld worden en maken verschillende teams zich zorgen over de benoeming van Shaila-Ann Rao als secretaris generaal, aangezien zij voordien op juridisch vlak de rechterhand van Toto Wolff was bij Mercedes. Ook de keuze om twee wedstrijdleiders te laten rouleren krijgt nog niet alle handen op elkaar. Zo zei de FIA voor het F1-seizoen 2022 te streven naar 'meer consistentie', maar is dat volgens de coureurs juist één van de aspecten die nog ontbreken.