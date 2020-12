Nieuw lichtsysteem maakt meer nachtraces in Formule 1 mogelijk

Het Zwitserse bedrijf Geobrugg, dat hekken levert aan een groot aantal Formule 1-circuits waaronder Zandvoort, sloeg de handen ineen met het Italiaanse DZ Engineering, dat de verlichting bij de Grand Prix van Singapore verzorgt, om een betaalbaar lichtsysteem te ontwikkelen dat op de meeste banen kan worden gebruikt. Het resultaat van deze samenwerking laat zich raden: een lichtsysteem dat op de hekken langs de baan kan worden gemonteerd.

“Achter de door de FIA gehomologeerde hekken van Geobrugg gaat een ‘plug and play’-filosofie schuil”, laat Jochen Braunwarth van Geobrugg weten. “Om met een nieuw systeem te komen waarop gemakkelijk verlichting is aan te brengen en dat het eenvoudiger maakt om nachtraces te organiseren, is weer een positieve stap voorwaarts.” Het is bovendien een relatief goedkope oplossing. “Nachtraces kunnen duur zijn, vooral als het om tijdelijke banen zoals stratencircuits gaat. Door deze systemen met elkaar te combineren zou de haalbaarheid van dit soort evenementen kunnen toenemen.”

Speciale aandacht was er uiteraard voor de veiligheid. Het systeem is aan verschillende crashtests onderworpen om er zeker van te zijn dat er geen problemen met de verlichting optreden in het geval een auto met het hek in botsing komt. Bij een van deze tests werd een voertuig van 1.000 kilo met een snelheid van 120 kilometer per uur tegen de installatie gelanceerd: de paal met daaraan de lampen die aan het hek bevestigd was, liet geen beweging zien. “We zijn heel tevreden met de hoe het systeem zich heeft gehouden bij de crashtests”, zei Roberto Grilli van DZ Engineering. “Het is een fantastische exercitie geweest om onze kennis en expertise met die van Geobrugg te combineren en een nieuwe weg in te slaan op dit gebied. Ik hoop dat dit ertoe zal leiden dat andere kampioenschappen ook kunnen profiteren van de aantrekkingskracht die spectaculaire nachtraces hebben op fans wereldwijd.”