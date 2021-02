Nieuw Formule 1-team uit Monaco? "Een positief signaal"

Gandolfo zegt al sinds 2019 in gesprek te zijn met Liberty Media over een eventuele inschrijving in de Formule 1. Hoewel de eigenaar van de sport de boot tot nu toe een beetje afgehouden heeft en eerst het nieuwe technische reglement in wilde voeren, is er toch wel wat progressie geboekt. Een struikelblok voor Gandolfo is echter de som van 200 miljoen dollar die een nieuwe inschrijving mee moet brengen om toe te treden tot de Formule 1, dit bedrag is een compensatie voor de huidige F1-teams en opgenomen in het nieuwe Concorde Agreement.

De som dient als compensatie voor de huidige F1-teams, zo’n 20 miljoen dollar per team, die inkomsten verliezen als er een nieuwe formatie toetreedt. Ook moet voorkomen worden dat de Formule 1 een plek wordt voor gelukzoekers. Die 200 miljoen dollar zou overigens geen probleem moeten zijn voor nieuwe teams, verklaarde McLaren-baas Zak Brown overigens: "Wat we met die 200 miljoen dollar willen bereiken is dat de waarde van de bestaande teams beschermd wordt. En als je kijkt naar de toekomstige waarde en de groei van de Formule 1 dan verdien je die 200 miljoen dollar (en meer) in de toekomst terug.”

Domenicali was zelf niet betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe akkoord, Chase Carey had destijds nog de leiding over de organisatie. “Het tekenen van een nieuw Concorde-akkoord was een grote stap”, verklaarde Domenicali vorige week in een gesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “Ik ken de hordes die genomen zijn om tot een akkoord te komen waar iedereen mee kon leven. Ik denk dat we wat betreft dat geld [200 miljoen dollar] wel op de waarde zitten dat een nieuwkomer bij moet dragen om als franchise aan te sluiten. Dat was de gedachte. Als er iets moet veranderen zullen we daarover in gesprek gaan. Ik geloof dat het mogelijk is om er een diepere discussie over te voeren als het nodig is, wat betreft die compensatie.”

Een toezegging is het allerminst, maar het feit dat er over gesproken kan worden is voor Gandolfo en consorten een positief signaal. Op de website van Monaco Increase Management, de onderneming van de zakenman, verscheen maandag een verklaring met betrekking tot de uitspraken van Domenicali. “Het huidige Monaco F1 Racing Team Project was in 2019 een van de eerste partijen die de mogelijke intrede in de Formule 1 besproken heeft met de regulerende partij en heeft eveneens actie ondernomen bij het opzetten van de bijbehorende structuur. We zagen de potentie van het nieuwe technische reglement die aanvankelijk in 2021 van kracht moest worden. We geloven dat de recente uitspraken van de nieuwe F1 CEO Stefano Domenicali, die suggereert dat er mogelijk van de inschrijvingssom van 200 miljoen dollar afgezien kan worden, een stap in de juiste richting is. We waarderen de openheid van Stefano en de FIA en zijn klaar om de nodige stappen te zetten om onze inschrijving compleet te maken.”