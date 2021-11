Nieuw F1-logo bij GP Brazilië vestigt aandacht op duurzaamheid

Sinds 2014 maakt de F1 gebruik van V6 hybride turbomotoren. Het leverde aan de ene kant de snelste bolides in het zeventigjarig bestaan van het kampioenschap op. Anderzijds klonk er kritiek, met name over het (afwezige) geluid.

Om het groene karakter van de hybride krachtbronnen en hun technologische prestaties te benadrukken, is er een nieuw logo voor F1 ontworpen. Het is vanaf dit weekend onder andere te zien op de televisiebeelden, op diverse plekken in het rennerskwartier, bij de gastenverblijven en in de pitstraat van Interlagos. De groene kleur is niet te missen en het logo is voorzien van de tekst 'powered by hybrid since 2014'.

Groene ambities

De F1-organisatie claimt dat de motoren van de koningsklasse de meest efficiënte zijn en steeds duurzamer worden. Vanaf volgend jaar wordt er een groenere E10-brandstof gebruikt en er zijn plannen om voor de volgende generatie krachtbronnen, in 2025, een 100% duurzame brandstof te ontwikkelen.

Uit het recente wereldwijde onderzoek van Motorsport Network, samen met de F1 en Nielsen Sport, komt naar voren dat de fans duurzaamheid een belangrijk punt vinden bij de F1. Zo vindt 55% van de respondenten dat de raceklasse voorop moet lopen als het gaat om duurzame brandstoffen. 67% wist al van de brandstofambities voor 2025.

In 2030 wil de F1 nul CO2-uitstoot bereiken en in 2025 moeten de Grand Prix duurzame evenementen zijn waarbij de CO2-voetafdruk wordt gecompenseerd. Een aantal teams is ook fanatiek bezig. Zo wil Williams in 2030 klimaatneutraal zijn. De Britse renstal heeft reeds de hoogste mileubeoordeling (drie sterren) gekregen van de FIA, net als onder meer Ferrari en Mercedes.