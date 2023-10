De Formule 1 bracht in 2021 voor het eerst een bezoek aan Losail International Circuit voor de Grand Prix van Qatar. Daarna werd er een jaar niet in het Emiraat gereden wegens het WK voetbal, waarna de race dit jaar is teruggekeerd op de kalender - ditmaal voor een periode van maar liefst tien jaar. Sinds het eerste bezoek aan Losail zijn de technische reglementen en daarmee ook de auto's in de Formule 1 flink op de schop gegaan, waardoor de in 2021 verzamelde data niet bijzonder relevant meer is. En aan de dingen die de teams wel mee konden nemen uit de eerste race in Qatar, lijken ze weinig te hebben door de ingrijpende veranderingen aan het circuit.

Het Losail International Circuit wordt namelijk gezien als vrijwel gloednieuw. Niet alleen zijn het pitcomplex en de paddock helemaal vernieuwd, ook is het circuit voor het eerst sinds de opening in 2004 helemaal opnieuw geasfalteerd. In combinatie met enkele andere kleine veranderingen maakt dat een groot verschil, zo heeft de FIA dan ook aangegeven in de officiële preview notes voor de GP van Qatar: "Het gehele circuit is opnieuw geasfalteerd en alle kerbstones, uitloopstroken, vangrails en hekken zijn vervangen sinds het voorgaande evenement. Gezien het ingrijpende karakter van de veranderingen wordt dit gezien als een nieuw circuit."

Eerste vrije training van levensbelang door sprintweekend

F1-teams zijn natuurlijk professioneel genoeg om met deze veranderingen om te gaan, maar de aanpassingen aan het circuit maken de situatie wel extra gecompliceerd. Zo is de GP van Qatar aangewezen als een van de zes sprintrace-weekenden van 2023. Dat houdt in dat de teams er meteen bovenop moeten zitten, want na één vrije training is het vrijdagavond al tijd voor de kwalificatie. Dat is ook het moment dat parc fermé ingaat, waardoor veranderingen aan de afstelling niet meer zijn toegestaan. Een slechte vrijdag oplossen met simulatorwerk en wijzigingen aan de set-up is dus niet mogelijk, zoals dat in normale raceweekenden wel het geval is.

"Er zijn zowel op als naast de baan veranderingen geweest. Een belangrijk onderdeel van de eerste vrije training is daardoor het leren begrijpen van de gevolgen van het opnieuw asfalteren van het circuit", zei Mercedes-teambaas Toto Wolff daarover. "Doordat het een sprintweekend is, hebben we maar beperkt de tijd om dit de baas te worden en om een solide afstelling te vinden voor de rest van het evenement. Het wordt een interessante uitdaging, maar wel eentje waar we naar uitkijken."

De start van de eerste Grand Prix van Qatar in 2021. Sindsdien is het circuit flink verbouwd. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Tijdschema maakt enige vrije training weinig representatief

De volgende complicerende factor is het feit dat de GP van Qatar een nachtrace is. Daardoor moeten de teams ook omgaan met wisselende temperaturen en omstandigheden op de baan. Daar zijn de teams bekend mee door andere nachtraces als Bahrein en Singapore. De eerste sessies bij dergelijke races zijn vaak niet representatief, doordat ze eerder op de dag onder hogere temperaturen verreden worden en het asfalt niet op het best is. Zodoende wordt vaak tot de avondtraining gewacht met het zoeken van de optimale afstelling, omdat deze sessie wél representatief is voor de omstandigheden in de kwalificatie en de race.

In Qatar hebben de teams daar geen kans voor, omdat de tweede sessie op vrijdag al de kwalificatie is. Ze moeten dus een gok nemen hoe de temperaturen en baanomstandigheden zich ontwikkelen richting de avondsessie en op basis daarvan de afstelling bepalen. Dat belooft een flinke klus te worden. De eerste training start vrijdag om 16.30 uur lokale tijd en de verwachting is dat de temperatuur dan piekt op zo'n 40 graden Celsius. Tegen de tijd dat de kwalificatie om 20.00 uur lokale tijd begint, is de temperatuur gezakt naar zo'n 33 graden. Dat is een behoorlijk verschil en bovendien is er dan nog niet eens rekening gehouden met veranderingen in de windsnelheid en windrichting.

Simulatorwerk moet teams goede kant op wijzen

De voorbereidingen die de teams in de simulator hebben getroffen, worden dan ook van groot belang bij het bepalen van de richting die men moet inslaan. "Het checken van onze modellen wordt heel belangrijk tijdens de vrijdagse training", vertelde Enrico Sampo, hoofd driving simulation bij Ferrari. "De eerste keer hier rijden met grondeffectauto's zorgt voor nog een onbekende factor, waardoor de data uit 2021 van beperkte waarde is. Het houdt in dat het werk in de simulator van vitaal belang is om de wegligging op de baan en om het gedrag van de auto te voorspellen. We hebben virtueel met de coureurs gewerkt om tot een basisafstelling te komen, waarbij we verschillen de scenario's hebben gesimuleerd. Zo kunnen we op ieder scenario reageren."

Desondanks wordt het niet makkelijk en dus moeten de teams zeer gefocust zijn om geen verkeerde keuzes te maken voor de afstelling. Daardoor concludeert Dave Robson, hoofd vehicle performance bij Williams, namens waarschijnlijk de hele paddock dat het qua eisen een bijzonder sprintraceweekend wordt: "Dit is een van de drie resterende sprintevenementen in 2023 en het is waarschijnlijk de veeleisendste door de nieuwe asfaltlaag en de avondsessies."