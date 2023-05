Nieuw circuit in Hongarije: Balaton Park Circuit gereed voor F1

Balaton Park Circuit, gelegen naast het Balatonmeer, heeft namelijk een FIA Grade 2-licentie aangevraagd. Daarmee mag een circuit juniorformuleklassen verwelkomen, evenals sportscars. Voor de Formule 1 is een Grade 1-licentie vereist. Deze is nog niet aangevraagd, maar het 4,1 kilometer lange circuit in Hongarije is wel gebouwd naar de standaard voor zo'n Grade 1-licentie.

Het Balaton Park Circuit telt zes rechterbochten en tien linkerbochten. Er is standaard plek voor 10.000 fans op de tribunes, maar de capaciteit kan uitgebreid worden tot 120.000 toeschouwers middels tijdelijke tribunes. Het circuit zal binnenkort al haar eerste evenement organiseren. Porsche on Track, een programma van twee weken als onderdeel van de viering van het 75ste jubileum van het Duitse merk, trapt het feest af. Op 10 juni volgt het Festival of Dreams. Balaton Park Circuit hoopt vanaf 2024 internationale raceklassen naar zich te halen.

Het project kreeg ruim 200 miljoen euro aan investeringen en de bouw ervan duurde vier jaar. Langs het circuit zal een museum komen, evenals een viersterrenhotel. Voormalig Formule 1-coureur Giancarlo Fisichella mocht het circuit alvast bezoeken. "Toen ik voor het eerst op Balaton Park Circuit reed, was ik onder de indruk van de karakteristieken", zegt Fisichella. "Dit circuit heeft echt alles: een spannende reeks snelle bochten, uitdagende haarspeldbochten en gave chicanes. Dit circuit heeft een mooie flow en geeft je een geweldig racegevoel. De eerste bocht en het einde van het achterste rechte stuk zijn de hotspots voor inhaalacties. Al met al is Balaton Park een genot om op te rijden."

Bestuurslid Gianpaolo Matteucci van het Balaton Park Circuit is trots dat het circuit nu officieel geopend is. "Het is een uniek project dat als een droom begon en nu werkelijkheid is dankzij de niet-aflatende inzet van Balaton Park Group. De belangrijkste fase van de bouw begon vier jaar geleden en werd uitgevoerd met bijzondere aandacht voor veiligheid, innovatie en met speciale zorg voor het milieu. Omdat we klaar zijn om internationale motorsport evenementen te organiseren, is het Balaton Park Circuit gebouwd volgens de hoogste normen zoals vereist door de FIA en FIM regelgeving."

Het Balaton Park Circuit is ontworpen door de Hongaarse Ferenc Gulacsi, die bij het tekenen van het circuit aandacht had voor drie aspecten: veiligheid, uitdaging en duurzaamheid. "Ik ben blij dat we tot het punt zijn gekomen dat het circuit gereed is voor gebruik. De eerste vlag kan gezwaaid worden."

Balaton Park Foto: Balaton Park