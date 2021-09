Niet geluk, maar wetenschap redde het leven van Hamilton in Monza

Titelrivalen Lewis Hamilton en Max Verstappen gaven elkaar tijdens de Grand Prix van Italië te weinig ruimte in de eerste chicane. Als gevolg werd de Red Bull van Verstappen bovenop de Mercedes van de wereldkampioen gelanceerd. Het achterwiel van de RB16B raakte vervolgens de helm van Hamilton, maar het merendeel van de impact werd opgevangen door de Halo van de W12.

Na de crash stelde Mercedes-teambaas Toto Wolff dat de Halo “absoluut” het leven van Hamilton heeft gered, terwijl de zevenvoudig wereldkampioen zelf liet weten dat hij “enorm van geluk mag spreken” en dat hij zondag in Italië een engeltje op zijn schouder had.

Geen geluk, maar wetenschap

Voordat de Halo in 2018 in gebruik werd genomen door de Formule 1, werd het cockpitbeschermingssysteem op de universiteit van Cranfield eerst onderworpen aan een uitgebreid test- en onderzoeksprogramma. Clive Temple, de professor die op de universiteit alle autosportprojecten overziet, is dan ook van mening dat niet dom geluk, maar wetenschap het leven van de zevenvoudig wereldkampioen heeft gered.

“Hamilton had geen geluk”, aldus Temple. “Engineering en wetenschap zijn de basis van al het werk dat ervoor zorgt dat de coureurs veilig zijn. Veiligheid is de voornaamste zorg in de autosport.”

“De Halo werd in 2018 geïntroduceerd en bewees meteen zijn waarde dat jaar, toen Charles Leclerc in zijn Alfa Romeo [bij de start van de Grand Prix van België] werd beschermd voor de vliegende McLaren van Alonso. Daarna hadden we het vuurbalincident met Grosjean in november vorig jaar. Ook daar bewees de Halo zijn meerwaarde, evenals andere veiligheidsmaatregelen zoals de vervormbare neus, de veiligheidssystemen van de helm en de vangrails zelf.”

“Het is inmiddels aangetoond dat de Halo een van de voornaamste veiligheidsmaatregelen is voor coureurs in alle single-seaters, van de Formule 1 tot en met de Formule 4. Deze crash heeft maar weer aangetoond dat de Halo ontzettend sterk is en een integraal onderdeel vormt van de veiligheidselementen van de auto", vervolgt Temple. "De auto van Verstappen die bovenop de bolide van Hamilton landde komt min of meer overeen met het gewicht van een Londense dubbeldekker.”

In de reguliere debrief-video van Mercedes stipte ook strategy director James Vowles de waarde van de Halo al aan: "Dit is een testament van alle veiligheidsmaatregelen die de Formule 1 door de jaren heen heeft ingevoerd”, aldus Vowles. “De Halo heeft in dit geval echt zijn leven gered. De helm heeft de klap opgevangen en deed dit zonder Hamilton te verwonden. Ook het HANS-systeem heeft gewerkt zoals het moet. Al die drie elementen hebben ervoor gezorgd dat Lewis een beetje stijfjes, maar verder ongedeerd is gebleven.”

