Niet fitte Sergio Perez mist F1-mediadag voor GP Oostenrijk

Na de Canadese Grand Prix in Montreal is de Formule 1 terug op Europese bodem voor de derde krachtmeting van het Europese raceseizoen. Na Monaco en Barcelona dienen nu de bergen rondom Spielberg als decor. Het raceweekend begint normaliter op donderdag met de mediadag, waarop coureurs de pers traditiegetrouw te woord staan tijdens de persconferentie of mediasessies. Sergio Perez moet deze dag in de paddock echter aan zich voorbij laten gaan.

Red Bull Racing laat in een verklaring weten dat de nummer twee uit de WK-stand niet fit genoeg is om de mediaverplichtingen af te werken. "Sergio zal vandaag niet op het circuit aanwezig zijn. Hij is gisteravond niet lekker geworden en neemt vandaag een dag rust om morgen in een zo goed mogelijke conditie aan het raceweekend te kunnen beginnen", luidt de verklaring. Die laatste woorden duiden erop dat Red Bull vooralsnog wel rekent op deelname van Perez aan de Oostenrijkse Grand Prix.

Door het sprintformat krijgen de coureurs in Oostenrijk overigens geen tijd om er rustig in te komen met twee vrije trainingen. Zo staat er vrijdag slechts één oefensessie op het programma en gaat het later die dag al meteen om de knikkers in de eerste van in totaal twee kwalificaties. Deze eerste kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de hoofdrace op zondag, waardoor de zaterdag een volledig op zichzelf staande sprintdag is. Helmut Marko heeft Perez voorafgaand aan dit weekend alvast de opdracht meegegeven om de kwalificatie 'eindelijk weer eens' voor elkaar te krijgen. De coureur uit Guadalajara heeft al drie raceweekenden op rij Q3 niet gehaald. In totaal was Perez vier keer afwezig in het doorslaggevende deel van de kwalificatie. Doordat de inhaalraces op zondag ook niet allemaal naar wens zijn verlopen, heeft Perez Fernando Alonso (verschil van negen punten) en Lewis Hamilton (verschil van 24 punten) zien naderen in het WK.