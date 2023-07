De FIA opende eerder dit jaar een proces voor potentiële nieuwe Formule 1-teams. Het bestuursorgaan heeft meerdere inzendingen ontvangen en kan nu dus aan de slag met beoordelen van deze kandidaten om als elfde team op de Formule 1-grid te komen. Onder de huidige regels kan de Formule 1 uit maximaal twaalf teams bestaan, maar voorlopig staat de teller al een tijd op tien. Die huidige tien teams staan er tegelijkertijd niet helemaal voor open om een nieuw team te omarmen, aangezien dit ervoor zorgt dat het prijzengeld over meer teams verdeeld moet worden. Daarnaast draaien de teams nu groene cijfers nadat het jarenlang vooral een kwestie was van overleven.

Een van de prominentste kandidaten, is Andretti Autosport in samenwerking met General Motors en merknaam Cadillac. Het Amerikaanse team heeft al lange tijd intentie getoond om deel te nemen en er zijn al wat concrete plannen, maar op steun van Alpine - aangezien Andretti oren zou hebben naar Renault-motoren - en McLaren na, staan teams nog niet te trappelen. "We hebben geen zicht op van wie de aanvragen komen en wat de voorstellen zijn", zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff, die al regelmatig heeft aangegeven niet helemaal enthousiast te zijn over het idee van Andretti als elfde team. "Ik denk dat alle belanghebbenden, en vooral de FIA en de FOM die beslissen over zo'n nieuwe deelname, zullen beoordelen of het voorstel positief is voor de Formule 1 en wat het ons oplevert voor wat betreft marketing en interesse. En of ze dat [zo'n elfde team] willen introduceren. Ons standpunt was heel duidelijk: koop een team."

Wolff stelt dat een elfde team op de Formule 1-grid 'veel consequenties' zal hebben voor de kwalificaties. "Ik bedoel, nu lijkt het soms al alsof we op een kartbaan zitten en struikelen we over elkaar. De veiligheid is in het geding." Hij herhaalt bovendien de woorden van Red Bull-teambaas Christian Horner, die aangaf dat een elfde team ook voor een logistieke puzzel zorgt. "We kunnen zo'n elfde team niet kwijt. Hier in Silverstone kunnen we de Hollywoodmensen kwijt, maar op andere circuits niet. Dan heb je mensen als Audi en het investeringsbedrijf [bij Alpine] die zich bij F1-teams inkopen tegen aanzienlijk hogere waarderingen. Dat is wat de FIA en FOM allemaal moeten beoordelen. En zoals ik al eerder zei: als een team kan bijdragen aan de positieve ontwikkeling van de Formule 1, op een manier die de andere teams in de loop van de vele jaren hebben gedaan, die in de loop van de vele jaren hebben geleden, ja, dan moeten we daar naar kijken."

Vergelijking met NHL

Wolff vergelijkt de situatie van de Formule 1 daarnaast met de situatie van andere sporten. Hij stelt dat teams niet zomaar kunnen besluiten om deel te nemen. "Er is geen grote sport in deze wereld, of het nou de Champions League, de NBA, NFL of NHL is, waar het mogelijk is om gewoon te zeggen: 'Ik bouw een team op en doe mee, heel erg bedankt dat ik deel mag uitmaken van het prijzengeld.' Je moet je bewijzen, je moet de ladder beklimmen, je moet je toewijding aan het kampioenschap aantonen, iets wat wij al vele jaren doen. Om mezelf te herhalen: als het een positief effect heeft, dan moeten we ernaar kijken. Wat we tot nu toe hebben gezien, heeft de teams niet overtuigd. Maar we hebben niet de aanmeldingen gezien die de FIA en Stefano [Domenicali] hebben ontvangen. Zij zullen beoordelen of het positief is voor de Formule 1 of niet. Maar hoe dan ook, vanuit het oogpunt van een teameigenaar is er geen competitie die het aantal inschrijvingen verhoogt, omdat dat de hele competitie doet verwateren."

Wolff erkent dat de NHL wel nieuwe teams hebben toegelaten, maar suggereert dat de gevestigde teams hiermee hadden ingestemd omdat er een algemeen voordeel was voor alle betrokkenen. "De NHL heeft teams toegevoegd, daar ben ik me zeer van bewust. Alle belanghebbenden hebben daartoe besloten. Dat deden we in de Formule 1 in het verleden ook, toen we teams dreigden te verliezen vanwege faillissementen. We hebben het aantal teams uitgebreid en niemand klaagde erover. We vonden dat we ervoor moesten zorgen dat we tien teams op de grid zouden hebben en geen enkele zouden verliezen. Deze twee factoren zijn heel anders bij de NFL en de huidige situatie -van de F1]. Ik geloof nog steeds dat dit een competitie van franchises is. En als er iemand bijkomt, dan moet het zijn zoals in de NFL. Het is, nogmaals, aan de FIA en FOM om te beslissen. Wij kunnen hier vanaf de zijlijn commentaar geven. En natuurlijk is ons standpunt duidelijk, want we willen alleen een team dat iets toevoegt aan de taart - een elfde team dat meer toevoegt dan wat het de andere teams kost. Meer show, meer interessante coureurs."