Rosberg wijst droomkandidaat voor zitje naast Verstappen aan

Over de toekomst van Sergio Perez bij Red Bull Racing is al veel gezegd, zowel van buitenaf als door teamleden zelf. Zo stelde adviseur Helmut Marko dat Perez een ander F1-team nodig heeft terwijl teambaas Christian Horner het tijd vindt om met hem om tafel te gaan vanwege zijn vormdip. Oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg zou als hij de touwtjes in handen had bij de Oostenrijkse renstal ook niet doorgaan met Perez. Hij heeft namelijk al aan andere droomkandidaat op het oog. "Albon zou een droomkandidaat zijn voor Red Bull om volgend jaar Perez te vervangen, maar helaas, zoals Marko heeft gezegd, zit Albon vast aan een lang contract bij Williams", zegt Rosberg tegen Sky Sports.

Marko had eerder in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports al laten weten dat het 'jammer' is dat Albon voor de lange termijn heeft getekend bij Williams. Datzelfde heeft de Red Bull-adviseur ook gezegd over Lando Norris. De Britse McLaren-coureur heeft een contract tot en met 2025, maar is veelvuldig genoemd als mogelijke teamgenoot van Max Verstappen. "Helaas zo lang", baalde Marko van het contract van Norris, aangezien de coureur anders 'een kandidaat voor ons zou zijn'.

Red Bull voerde eerder al gesprekken met Norris, maar die verkoos een avontuur bij McLaren. "We waren het al eens met Toro Rosso totdat zijn manager zich realiseerde dat er een optie in het contract met McLaren zat. Qua jeugdigheid en snelheid zou hij heel goed bij ons passen. Sergio daarentegen is al over de 30 en krijgt zijn vierde kind. Hij heeft dus ook andere interesses, dus je moet afwachten wat er daarna gebeurt."

Voor nu heeft Perez een contract voor 2024 bij Red Bull en heeft hij van het team meermaals te horen gekregen dat zij dat contract gaan honoreren. Onlangs verschenen er op het internet geruchten dat Perez niet alleen zijn zitje bij Red Bull vaarwel zou moeten zwaaien, maar zelfs dat hij in Mexico zijn afscheid van de Formule 1 zou aankondigen. Die geruchten verwijst hij naar het rijk der fabelen. "Ik heb een contract voor volgend jaar", aldus Perez, die hoopt indruk te maken om een zitje voor 2025 op te eisen. "Het wordt dus belangrijk om een goed jaar te hebben", weet de Mexicaan ook. "Ik heb de motivatie om door te gaan. Ik wil dit in ieder geval nog jaren doen, omdat ik geloof dat ik veel te bieden heb. Ik zou graag nog minstens drie tot vier jaar in de Formule 1 willen blijven."