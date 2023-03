George Russell versloeg Lewis Hamilton afgelopen Formule 1-seizoen, nadat de voormalig kampioen met name begin 2022 moeite had met de W13. Hierdoor liep hij al snel een achterstand op ten opzichte van zijn nieuwbakken Mercedes-teamgenoot. Naarmate het seizoen vorderde begon Hamilton in te lopen, al moest hij toezien hoe Russell met de enige GP-zege van het jaar aan de haal ging. Het was voor het eerst in zijn F1-carrière dat de 38-jarige coureur een seizoen zonder overwinning afsloot. Daarnaast eindigde Russell boven Hamilton in het kampioenschap.

Het is de eerste keer in jaren dat Hamilton weer serieus wordt uitgedaagd door zijn ploegmaat. Van 2013 tot en met 2016 had de Brit te maken met Nico Rosberg, die hem uiteindelijk eenmaal versloeg. Zelf trok de Duitser na zijn wereldtitel meteen de stekker uit zijn F1-loopbaan en werd opgevolgd door Valtteri Bottas. Die moest veelvuldig in dienst rijden van Hamilton en met pijn en moeite aanzien hoe de man uit Stevenage elke keer de titel pakte - op 2021 na. Met Russell heeft Hamilton weer een teamgenoot die het hem echt lastig kan maken. "George is de ultieme test [voor Hamilton]. Hij is een toekomstig wereldkampioen", zegt Rosberg tegen Sky Sports. "Het is voor Lewis onwijs lastig hem voor te blijven. George had vorig jaar een briljant seizoen en dat zet zich echt wel door."

Toch roept de kampioen van 2016 Russell op waakzaam te blijven. Hamilton is op basis van cijfers voorlopig de beste F1-coureur ooit en Rosberg weet zelf maar al te goed dat de Engelsman keihard kan terugslaan na een mindere periode. "Laten we niet vergeten dat Lewis de allerbeste aller tijden is. Als iemand George kan verslaan, is hij het wel. Lewis' zwakke punt is dat hij mentaal in de put kan zitten en zijn flow verliest, maar hij komt elke keer met een beste knal terug. Dus George, wees niet té zelfverzekerd", sluit Rosberg waarschuwend af.