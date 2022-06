Nico Rosberg kreeg vanaf 2013 gezelschap van Lewis Hamilton bij Mercedes. In eerste instantie hing er een uitstekende sfeer bij het Britse raceteam, maar de vriendschap verdween nadat beide coureurs tegen elkaar om wereldtitels begonnen te vechten. In 2016 maakte Rosberg zijn droom waar en won zijn eerste en uiteindelijk ook enige F1-titel. Een aantal dagen na zijn uitmuntende prestatie besloot hij zijn helm aan de wilgen te hangen. Hij weet maar al te goed hoe Hamilton reageert op verliezen.

Momenteel heeft Russell de overhand op Hamilton. In het kampioenschap staat de nieuweling van Mercedes voor op de man uit Stevenage en in zeven van de negen Grands Prix kwam Russell als eerste Mercedes-coureur over de streep. "George verricht uitstekend werk. Hij gaat goed om met een lastige auto. Hij is consistent, rijdt sterk en haalt er het maximale uit. Hij is briljant", aldus Rosberg tegen Sky Sports. De kwalificatie voor de Canadese Grand Prix werd in tricky omstandigheden afgewerkt. In Q3 kwam er weer een droge lijn tevoorschijn en dat was reden genoeg voor Russell om het op slicks te proberen. "Normaal denkt iemand: 'Goed, laten we het veilig aanpakken en voor een vierde of vijfde startplek gaan'. Maar nee. Hij zegt: 'Ik ga voor slicks, ik geef alleen om de pole-position'. Ik vind dat echt geweldig."

Toch stelt Rosberg dat Russell waakzaam moet zijn voor Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen kan misschien nog niet goed uit de voeten met de W13, maar liet in Canada zijn talent weer zien. "Lewis is in topvorm. Hij heeft voorlopig een ongelofelijk ongelukkig seizoen, met allemaal dingen die zich tegen hem keren. Dit was weer een normaal weekend en meteen levert hij op een geniale manier", vervolgt Rosberg. De Duitser prijst de bezetting bij Mercedes, maar weet dat Hamilton zeker niet wil verliezen van zijn teamgenoot. "Ze maken allebei geen fouten. Lewis haat het alleen om achter zijn teamgenoot te finishen. Hij is ontzettend gemotiveerd en pusht zichzelf tot het uiterste."

Winnen op Silverstone zit er volgens de wereldkampioen van 2016 niet in. "De auto zit prima in elkaar. Ik vond het prachtig hoe George de ene na de andere wagen passeerde in de hairpin. Er wordt progressie geboekt, maar Ferrari en Red Bull zijn nog buiten bereik. Ze gaan in ieder geval niet winnen op Silverstone, ze staan er veel te ver bij vandaan."