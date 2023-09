Carlos Sainz en Charles Leclerc belandden in de slotfase van de Italiaanse Grand Prix in gevecht met elkaar. Het kwam een aantal keer dicht bij een crash. Volgens Nico Rosberg was de strijd voor de Formule 1-fans een genot om te zien, maar op de pitmuur was het ongetwijfeld zweten geblazen. De Scuderia strijdt momenteel tegen Mercedes om de tweede plek in het constructeurskampioenschap. De voormalig F1-coureur denkt dat teambaas Frederic Vasseur vanuit dat perspectief het gevecht had moeten stilleggen, aangezien er belangrijke punten op het spel stonden.

"Voor ons was het geweldig", zegt de wereldkampioen van 2016 bij Sky Sports. "Er was echter een grote kans op een crash, helemaal toen Carlos blokkeerde. Wow. Na afloop raadde ik Vasseur aan om de volgende keer beide coureurs te vragen kalm aan te doen. Hij heeft het laatste woord. Niet de teammanager, maar de teambaas. Spreek eerst beide coureurs apart aan en dan allebei. Je speelt daarmee open kaart. Reageer proactief. Als de ene rijder er een slecht gevoel aan overhoudt, in dit geval Charles, dan kan het omslaan. Hij denkt de volgende race misschien: 'Ik geef niet toe, ik doe hetzelfde en zet het je betaald.' Je moet de controle houden en zorgen dat je steunend en neutraal blijft. Fred zei dat te gaan proberen. Het was mooi geweest om bij de nabespreking te zijn."

Rosberg weet als geen ander hoe het voelt om tegen een teamgenoot te strijden. De Duitser vocht in zijn Mercedes-periode het ene naar het andere gevecht uit met Lewis Hamilton, waarbij het soms tot touchés en een crash leidde. Op de vraag hoe dergelijke gevechten voelen, antwoordt hij. "In de auto is het nagelbijtend. Maar stel je voor dat je je Ferrari-teamgenoot op Monza uit de race rijdt. Dat gebeurde bijna! In de wagen word je aardig zenuwachtig, maar tegelijkertijd ben je een coureur en wil je niet dat je teamgenoot voor je eindigt. Helemaal op Monza en als je sneller bent."

Twijfels over uitspraken Leclerc

Na afloop zei Leclerc te hebben genoten van het gevecht met zijn Spaanse teammaat. Rosberg zet hier echter zijn vraagtekens bij. De 38-jarige F1-analist haalt daarbij de Grand Prix van Bahrein van 2014 als voorbeeld aan. Toen knokten hij en Hamilton op een geweldige manier om de zege in Sakhir. "Ik herinner me dat ik in Bahrein zei nog nooit zoveel plezier gehad te hebben in een racewagen, dat was helemaal niet de waarheid. Ik was echt boos. Het was pijnlijk om tweede te worden achter Lewis. Ik vond dat totaal niet leuk", vervolgt hij. "Je acteert soms. Als coureur kun je niet altijd de waarheid zeggen, omdat het wellicht uit de hand loopt. Charles werd verslagen door zijn teamgenoot, die hem ook nog van de baan duwde door te blokkeren in de chicane. Charles voorkwam erger door ook maar rechtdoor te schieten. Achteraf zei hij genoten te hebben en een biertje wilde drinken met Carlos. Ik dacht: 'Is dit nou echt of doet hij een Nicootje? Vertelt hij juist wat niet waar is?' Ik denk achteraf wel dat het gemeend was. Hij is alleen te aardig. Qua strategie verloor hij het zaterdag al door twee keer de slipstream aan Carlos te geven in de slotfase van de kwalificatie. Dat had verdeeld moeten zijn, maar toch stond hij het toe. Het kan zijn dat hij gewoon heel aardig is, maar dit is voor mij te."

Video: Ferrari-coureurs knokken met elkaar in slotfase Italiaanse F1 Grand Prix