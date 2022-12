Nico Rosberg weet precies hoe Mercedes als team in elkaar steekt. De Duitser bracht er een groot deel van zijn Formule 1-carrière door en boekte daar veel succes. Het hoogtepunt was natuurlijk de wereldtitel in 2016, waarna hij niet veel later de F1-deur achter zich dichttrok. Inmiddels is het zes jaar geleden dat Rosberg voor Mercedes werkte, maar succes is in Brackley niet uitgebleven. Tot en met 2021 won de renstal nog de constructeurstitel, terwijl in 2020 het laatste kampioenschap bij de coureurs werd gepakt. Inmiddels liggen beide titels bij Red Bull Racing en was ook Ferrari afgelopen jaar sterker dan Mercedes.

"De auto had met veel meer luchtweerstand te maken dan die van Red Bull Racing of Ferrari. Daardoor ging 'ie natuurlijk niet zo hard op de rechte stukken. Dat is iets waar ze het hele jaar last van hadden", zegt Rosberg bij Any Driven Monday. "Ik denk dat die weerstand het laatste puzzelstukje is dat Mercedes nog moet leggen om meer kans te maken op overwinningen en het kampioenschap in 2023."

Het F1-seizoen 2022 is nu al een aantal weken klaar, maar in alle fabrieken ligt de focus al op volgend jaar. Hoewel echt grote wijzigingen in het reglement uitblijven, verandert er toch wel het een en ander. Zo gaat onder andere de vloer omhoog, iets dat porpoising moet tegengaan. Rosberg verwacht echter niet dat Mercedes ineens alles oplost. "De grote vraag is nu: hoe gaan ze dat flikken in een aantal maanden", vervolgt de voormalig Formule 1-coureur. "Ik denk dat Mercedes in eerste instantie wat achterblijft, met name in het eerste deel van het seizoen. Zij verloren [in 2022] natuurlijk vrij veel tijd door te speuren naar oplossingen, terwijl andere formaties juist de auto's konden ontwikkelen."

Rosberg kent de mentaliteit in Brackley. "Ik heb er alle vertrouwen in dat als Mercedes zo intensief blijft werken, ze in de loop van het seizoen terug aan de top komen en weer in staat zijn om de titel te winnen. In zekere zin heeft de situatie van afgelopen seizoen ook wat druk weggenomen. Mercedes accepteerde dat het niet langer de snelste en beste was. Zij worden niet aangevallen, zij vallen nu juist aan. Het zijn professionals en zijn ongelofelijk gemotiveerd om zich terug te vechten. Mentaal is dit team enorm sterk."