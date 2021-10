Rosberg vergelijkt: Hamilton het natuurtalent, Schumacher het complete plaatje

Nadat hij eerder al zijn recordaantal pole-positions en overwinningen had afgepakt, krijgt Lewis Hamilton dit jaar ook de kans om het aantal behaalde wereldtitels van Michael Schumacher te overtreffen. Beide coureurs werden zeven keer tot wereldkampioen gekroond in de koningsklasse, maar in de jacht op de achtste titel staat Hamilton momenteel slechts zes punten achter op Max Verstappen. De Red Bull-coureur is de eerste F1-piloot sinds Nico Rosberg die het Hamilton echt lastig weet te maken in de titelstrijd. Rosberg was in 2016 de laatste coureur die de Brit klopte na een onderling duel tussen de beide teamgenoten.

Schumacher het complete plaatje, Hamilton het natuurtalent

Rosberg vormde vier seizoenen lang een team met Hamilton. Daarvoor werd het Mercedes-stoeltje van de Brit bezet door Michael Schumacher, die drie seizoenen lang de teamgenoot was van Rosberg. Wat zijn de grootste verschillen tussen de twee meervoudig wereldkampioenen? “Michael was gewoon zo compleet als coureur. Hij was het complete plaatje”, vertelt Rosberg in gesprek met Sky Deutschland. De Duitser looft niet alleen de fitheid van zijn landgenoot, maar ook zijn rol als teamspeler: “Hij wist het hele team te motiveren en ervoor te zorgen dat iedereen achter hem stond. Hij kende iedereen bij naam en nodigde je uit bij hem thuis voor een fietstocht en dat soort zaken. Ook al is hij zevenvoudig wereldkampioen en heeft hij iets van 800 miljoen op zijn bankrekening staan. Lewis is daarentegen gewon een extreem natuurtalent. Puur op talent is hij waarschijnlijk de beste ooit. Daar bouwt hij op, zijn instinct is fenomenaal.”

Het grootste verschil tussen beide coureurs is volgens Rosberg de arbeidsethos: “Lewis haat testen, hij houdt er echt niet van. Michael maakte daarentegen het liefst elke dag testkilometers, zelfs al is hij zevenvoudig wereldkampioen. Hij wist echter dat je altijd nog wel iets kunt bijleren. Het harde werken, de passie… Daar zit echt een groot verschil. Maar ook het mentale spelletje.”

Mentale spelletjes

Van dat laatste werd ook Rosberg zelf het slachtoffer: “In Monaco had je maar één toilet in de garage. Daarin sloot Michael zich dan tien minuten voor de start van de kwalificatie op. Hij weet dat iedere coureur voordat hij in de auto springt om te kwalificeren even naar het toilet gaat, maar hij sloot de deur. Dus ik buiten op de deur kloppen: geen reactie. Blinde paniek. Uit nood heb ik toen maar ergens een hoekje opgezocht, sorry voor de details. Lewis kan dat spelletje ook wel spelen, maar het is niet zo dat hij daar de hele dag mee bezig is.”

Nico Rosberg, Mercedes GP W02, voor Michael Schumacher, Mercedes GP W02 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Toch kan Rosberg zich ook nog wel de nodige trucs van Hamilton herinneren: “Ik pakte eens de pole in een kwalificatie waarin er tijdens mijn vliegende ronde met een gele vlag werd gezwaaid”, vervolgt de wereldkampioen van 2016. “Lewis stormde meteen naar de stewards, ook al was ik zijn teamgenoot, maar het was niet zo van: ‘Hey, jullie moeten nog een keer naar die ronde van Nico kijken want hij reed hem onder geel’. Maar hij zei: ‘Ach, ik kom gewoon even vragen of ik dat de volgende keer dan ook mag doen in de kwalificatie’. Prompt werd ik ook nog op het matje geroepen door de stewards, puur omdat hij daar was.”

Het is het politieke spelletje dat Hamilton volgens zijn oud-teamgenoot perfect beheerst: “Wat hij heel erg goed doet is het hele politieke gebeuren, met de media. Daar speelt hij het heel erg slim, ook op de baan. Zodra je in een grijs gebied komt is het op de een of andere manier nooit echt helemaal zijn fout. Het is altijd de schuld van de tegenstander.”

Podium: winnaar Lewis Hamilton, Mercedes AMG en derde Nico Rosberg, Mercedes AMG Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Welke van de twee coureurs had Rosberg het liefst als zijn teamgenoot: Lewis Hamilton, of Michael Schumacher? “Geen van beiden!”, lacht de Duitser. “Met Michael was het lastig, omdat ik net pas mijn eerste Grand Prix had gewonnen of zelfs nog helemaal niet had gewonnen. Het was alsof God binnenkwam zodra Michael de ruimte betrad. In de eerste bijeenkomsten werd eerst zijn strategie met hem besproken, waarna die van mij nog met hem werd doorgenomen, ook al zat ik er gewoon naast. Met Lewis was het gewoon een gevecht, een gevecht op ieder niveau en de hele dag door.”

Terwijl Rosberg na het behalen van de wereldtitel de sport vaarwel zegde, is Hamilton nog altijd volop actief in de Formule 1. Gunt de Duitser zijn voormalig teamgenoot een achtste wereldtitel? “Ik ben niet zo emotioneel betrokken dat ik zeg dat Michael eigenlijk dat record verdiende hoor. Lewis verdient het ook en het is prima als hij erin slaagt. Dan zie ik meer en meer hoe snel hij echt is en kan ik er nog trotser op zijn dat ik hem in dezelfde auto heb verslagen.”