De toekomst van Andrea Kimi Antonelli richting de Formule 1 ziet er rooskleurig uit. Mercedes heeft een uitgebreid testprogramma opgezet voor de coureur, waarin hij een uitstekende indruk maakt. In de geruchtenmolen gaat rond dat hij volgend jaar op de F1-grid te bewonderen is, waarbij zelfs een zitje bij Mercedes tot de mogelijkheden behoort. Na het aangekondigde vertrek van Lewis Hamilton is daar een zitje vrij. Volgens oud-F1-coureur Nico Rosberg is het de vraag of het talent klaar voor de stap naar de Duitse renstal is. "Antonelli is zeker een superster in wording, maar het is qua timing nog te vroeg. En het is zeker te vroeg voor Toto [Wolff, teambaas] om nu een knoop door te hakken over Antonelli", vertelt de Duitser in gesprek met Sky F1.

Als het aan Rosberg ligt, moet Wolff geduld hebben met Antonelli. "Hij moet zeker wachten tot later dit Formule 2-seizoen", vertelt de ex-coureur, die daarmee wijst naar het kampioenschap waar de Italiaan nu rijdt. Na drie weekenden staat hij op plek negen in de stand. "Hij heeft een goed seizoen nodig om een kanshebber te zijn om direct een stoeltje bij Mercedes te krijgen. Anders zou het logisch zijn om hem bij een team als Williams wat tijd te geven."

Dit seizoen al in F1?

Het ging in Miami ook veel over de toekomst van Antonelli. De FIA liet weten dat een team dispensatie had aangevraagd om hem dit seizoen al in een F1-auto te krijgen, maar geen enkele renstal gaf toe dat te hebben gedaan. Vooral Williams-teambaas James Vowles werd bestookt met vragen over de aanvraag. Logan Sargeant zou plaats moeten maken voor de komst van het talent, maar Vowles ontkende in alle toonaarden dat hij de aanvraag had ingediend. "Laat ik het zo zeggen: ik heb sinds Abu Dhabi 2021 niet meer met Andrea Kimi gesproken", verklaarde de Brit in Miami.