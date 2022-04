Het zijn zware tijden voor Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen heeft grote moeite met de Mercedes W13. In de Grand Prix van Emilia-Romagna kwam de Brit geen moment in het spel voor. In de droge sprintrace eindigde hij kleurloos als veertiende. Ook in de natte openingsfase van de Grand Prix op zondag - omstandigheden waarin Hamilton in het verleden regelmatig excelleerde - was er van een opmars geen sprake. Waar teamgenoot George Russell sterk naar voren kwam en een vlekkeloze race bekroonde met de vierde plaats, eindigde de vicekampioen van 2021 als dertiende. Hij werd zelfs op een ronde gezet door racewinnaar Max Verstappen.

De rijder uit Stevenage zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Na de race probeerde teambaas Toto Wolff hem een hart onder de riem te steken. De Oostenrijker meldde zich op de boordradio van zijn sterrijder: "Lewis, hi, sorry voor waar je vandaag mee moest rijden. Ik weet dat de auto onbestuurbaar was en dat dit niet is wat wij verdienen om als resultaat te scoren. Vanaf hier moeten we verder, maar dit was een verschrikkelijke race.”

Voormalig Mercedes F1-coureur Nico Rosberg gelooft niets van de woorden van Wolff. Volgens de Duitser, jarenlang teamgenoot van Hamilton, is het vooral een manier om hem te motiveren. “Het is heel erg slim, want het is niet echt de waarheid. Laten we niet vergeten dat Russell met diezelfde auto op P4 eindigt”, zei Rosberg bij Sky Sports F1 over het boordradiobericht van Wolff. “Lewis heeft dus een groot aandeel in dat slechte resultaat van dit weekend. Russell was in staat om een vierde plek te halen met een briljant weekend. Er zat dus meer in die auto. Toto probeert hem dus gewoon een hart onder de riem te steken, want het is zo belangrijk om ervoor te zorgen dat Lewis die motivatie het gehele seizoen behoudt. Dat is belangrijk voor het volledige team en het is voor Lewis heel gemakkelijk om de motivatie in een dergelijke situatie te verliezen.”

