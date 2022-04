Rosberg: Toto Wolff is de juiste man in deze Mercedes-crisis

Het is crisis bij Mercedes, dat kunnen we na de eerste vier races van het jaar wel stellen. Lewis Hamilton en George Russell kunnen zich niet mengen in de strijd met titelkandidaten Red Bull en Ferrari. Ook McLaren lijkt de constructeurskampioen te snel af te zijn, terwijl Russell in Imola met veel pijn en moeite Valtteri Bottas in de Alfa Romeo achter zich kon houden. Bij Hamilton is de situatie nog pijnlijker. De Brit kwam in de Grand Prix van Emilia-Romagna niet verder dan de dertiende stek.

Na jaren van succes een bittere pil om te slikken voor de Duitse fabrieksformatie. Ook teambaas Toto Wolff moet wennen aan de nieuwe situatie. De vraag is nu: is Wolff wel de juiste man om Mercedes door deze crisis te leiden? Zijn voormalig coureur Nico Rosberg geeft in gesprek met Sky Sports F1 het antwoord: “Ja! Toto is een van de beste teambazen die we ooit in deze sport gezien hebben. Hij is ontzettend sterk in het bijeenhouden van een team en mensen te motiveren. Natuurlijk heeft hij soms woede-uitbarstingen, zoals we allemaal wel gezien hebben, maar desondanks ben ik van mening dat hij de juiste man is om zo’n team door zo’n moeilijke situatie te loodsen.”

Neerwaartse spiraal ligt op de loer

De wereldkampioen van 2016 ziet wel het gevaar als deze situatie te lang duurt. “Ik kan je garanderen dat niemand bij Mercedes het prettig vindt twee seconden achterstand te hebben en in Q2 geen serieuze aanspraak te maken op een plek in de top. Dat bevalt niemand. Het is gewoon een verschrikkelijke situatie voor een team dat zo gewend is om te winnen. Het is lastig om de moraal hoog te houden en om te voorkomen dat men elkaar de schuld gaat geven. Dat kan heel snel resulteren in een neerwaartse spiraal.”