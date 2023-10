Rosberg: Wolff enige bij Mercedes die Hamilton en Russell in bedwang kan houden

Teambaas Toto Wolff ontbrak de afgelopen twee races, waardoor Jerome D'Ambrosio het team op locatie aanstuurde - met ondersteuning van Wolff vanaf afstand. Juist in die twee races hebben Lewis Hamilton en George Russell het elkaar op de baan lastig gemaakt, met de crash in Qatar als dieptepunt. Hamilton viel uit door een eigen fout, Russell vocht zich een weg terug naar de vierde plaats. De afwezigheid van Wolff was volgens oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg 'niet ideaal', aangezien de Oostenrijker in zijn ogen 'de enige persoon is die zoiets kan managen'. "Hij is de enige persoon met autoriteit en respect om zoiets af te handelen", zegt Rosberg in de Sky Sports F1 Podcast. "En hij is daar de juiste persoon voor."

Volgens Rosberg kan 'niemand anders' dan Wolff coureurs als Hamilton en Russell dwingen om met elkaar in gesprek te gaan om eventuele problemen op te lossen. "Het zal voor Toto erg goed zijn om terug te keren naar het circuit", stelt de wereldkampioen van 2016. "Misschien dat Toto de maandag na Qatar met hen om tafel zou zijn gegaan in Monaco, of het appartement van Lewis zou hebben bezocht om eerst met hem en dan met George te spreken, individueel. Daarna zet je ze idealiter bij elkaar. Hij heeft zoveel ervaring met het managen van teamgenoten, dus hij weet wat er moet gebeuren."

"Het belangrijkste voor hem is dat hij neutraal blijft", vervolgt Rosberg. "Dat advies gaf Alain Prost hem toen ik daar nog zat. Hij zei: 'Toto, het belangrijkste is dat je nooit een kant kiest tussen coureurs. Blijf neutraal, want als je eenmaal een kant kiest dan loopt het uit de hand.' Ik weet dus zeker dat Toto veel geleerd zal hebben en dat hij dat goed onder controle houdt."

In Japan hadden Russell en Hamilton het met elkaar aan de stok, wat meermaals tot spannende momenten leidde. Contact was er niet, wel verloren ze door die duels tijd. Russell vroeg zich daarom af of zij met elkaar moeten vechten, of met de concurrentie. Rosberg is van mening dat het in één geval op Suzuka zelfs 'te ver' ging, waardoor 'de gemoederen verhit' zijn geraakt. "Het is voor George ook een erg lastige situatie", meent Rosberg. "Helaas kun je in zo’n situatie niet alleen maar de nice guy zijn. Je moet intern ook de druk erop houden. Je moet het helaas lastig maken voor het team. Dat is balen, maar anders zal het team altijd de makkelijkste weg bewandelen. Het is dus erg ongemakkelijk omdat George moet pushen. Dat doet hij op de boordradio, je hoort hem dingen zeggen als 'alweer' en dat soort dingen. Dus hij probeert zich er echt tegen te verzetten."

Rosberg was bovendien verbaasd over het incident in Qatar, waar Hamilton te enthousiast instuurde in bocht 1 en zo tegen de bolide van zijn teamgenoot knalde. Hij schakelde zichzelf daarmee uit en na de race trok hij het boetekleed aan. "Voor George was Qatar een goede, aangezien Lewis daadwerkelijk toegaf [dat hij fout zat]", zegt de Duitser. "Dat was dus een grote zege voor George in die zin, ook intern. Dat is erg zeldzaam omdat Lewis in mijn tijd nooit 100 procent blaam trof, dus hij hoefde het in die zin ook nooit echt toe te geven. Het gebeurt zelden dat Lewis 100 procent fout zat, dat gebeurt normaliter nooit. Dit moeten we in de gaten houden. Er vindt daar een interessant gevecht en interessante dynamiek plaats."