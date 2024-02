Rosberg zet streep door F1-terugkeer: "Gepasseerd station"

Het Formule 1-team van Mercedes staat voor de taak om voor 2025 een nieuwe coureur aan te trekken. Recordkampioen Lewis Hamilton verlaat de renstal na komend seizoen en de Duitsers willen graag een waardige opvolger binnenhalen. Verschillende namen zingen rond en in enkele Duitse media werd ook de naam Nico Rosberg geopperd. In de Süddeutsche Zeitung verwijst de enkelvoudig wereldkampioen die verhalen naar het rijk der fabelen.

"Dat is een gepasseerd station, ik kom niet meer terug", vertelt een duidelijke Rosberg in de krant, die ook uitlegt dat hij de risico's die bij de sport horen niet meer wil nemen. "Ik heb enorm veel respect voor het gevaar en ik denk dat ik niet competitief genoeg zou zijn. Ik zou me een heel jaar moeten voorbereiden op een terugkeer, al is het om mijn brein er weer aan te laten wennen." Ook op het fysieke vlak verwacht hij niet meer mee te kunnen: "Een coureur moet op hoge snelheid beslissingen kunnen maken en heel precies zijn. Dat ben ik door deze lange pauze wel kwijt. Ook worden de spieren zwaar belast. Alleen al het stuurtje vasthouden is met alle centrifugale krachten loodzwaar."

Voor de meeste volgers van de sport was de overstap van Hamilton naar Ferrari een grote verrassing. Ook Rosberg had niet verwacht dat zijn voormalige teamgenoot zijn geluk bij de formatie uit Maranello zou gaan beproeven. "Maar als je naar het grotere plaatje kijkt, dan zie je dat er twee legendarische teams zijn waar iedereen voor wil rijden: Mercedes en Ferrari. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij nu zijn jongensdroom in vervulling laat gaan", noemt de 38-jarige ex-coureur.

Relatie herstelt

In de laatste periode van Rosberg bij Mercedes wilde het nog wel eens botsen met Hamilton. Dat was opvallend, want voor de clashes waren ze nog goede vrienden. De rijders kwamen gelijktijdig door de juniorklassen heen en waren ook daar in bepaalde seizoenen teamgenoten van elkaar. Sinds het pensioen van Rosberg in 2016 is de onderlinge band weer versterkt. "We zien elkaar af en toe", onthult de Duitser. "Mijn dochters kregen met kerst nog een hele doos met cadeaus van hem."