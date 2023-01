George Russell was als Mercedes-junior drie Formule 1-seizoenen op rij actief bij Williams. Toto Wolff was dusdanig onder de indruk dat hij zijn pupil promoveerde naar het topteam. Russell werd aan de zijde geplaatst van Lewis Hamilton. Menigeen verwachtte dat de jongeling een uitdagend eerste jaar zou krijgen naast de zevenvoudig wereldkampioen, maar niets bleek minder waar. De Mercedes W13 was niet zo sterk als zijn voorgangers. Dit was in principe een voordeel voor Russell, die gewend was om het maximale uit een mindere auto te halen. Terwijl Hamilton bleef worstelen, reed Russell zich van de ene naar de andere finish in de top vijf.

"In het begin van het jaar zaten ze er met de auto behoorlijk naast. Ze probeerden van alles door met de afstellingen te experimenteren, maar George stond er altijd", zegt Nico Rosberg, die Russell op de tweede plek zet in zijn persoonlijke top vijf van 2022. "Hij eindigde bijna altijd in de top vijf, dat is echt knap. Dat moet je waarderen, helemaal als Lewis je teamgenoot is. George reed een sterk seizoen en was altijd snel. Zelfs als Lewis een van zijn speciale dagen had, dat gebeurt vrij vaak. Op zo'n moment is hij ongenaakbaar, maar zelfs dan zat George er kort op. Hij leverde geweldig werk."

Staat Hamilton er weer in 2023?

Hamilton had zoals gezegd meer moeite met de nieuwe F1-auto van Mercedes. De Brit had veel last van het stuiteren, dat zelfs tot fysieke ongemakken leidde. Het is bekend dat Hamilton iets meer experimenteerde in een poging het merk met de sterk weer naar voren te krijgen. "Lewis had zeer veel pech", vervolgt Rosberg, die Hamilton op P4 plaatst. "Met name bij de start van het seizoen verliep alles stroef. Hij had denk ik qua punten op gelijke hoogte gestaan als dat niet allemaal was gebeurd. Wellicht had hij er nog wel voor gestaan."

Uiteindelijk begon de voormalig F1-kampioen zijn draai te vinden. Mercedes kreeg porpoising onder controle. Rosberg zag daar weer de Hamilton in zijn beste dagen. Mochten ze in Brackley voor 2023 een sterke auto bouwen, dan verwacht zijn oude teamgenoot dat Hamilton meestrijdt om de titel. "Hij reed een paar briljante races en vocht nog voor overwinningen. Hij liet daar goede dingen zien en met een goede auto kan hij in 2023 vechten voor het kampioenschap", besluit Rosberg.