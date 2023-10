Rosberg: Perez stelt F1-fans teleur, zet geen druk op Verstappen

"Ik heb met hem te doen", vertelt voormalig Formule 1-wereldkampioen Nico Rosberg in gesprek met Sky Sports over de positie van Sergio Perez. "Hij voelt de druk van de hele wereld op zijn schouders. De social media-wereld bekritiseert hem ook nog enorm. Alle F1-fans zijn afhankelijk van hem om het spannend te maken en op een manier heeft hij ze teleurgesteld. Hij heeft het Max Verstappen te makkelijk gemaakt." De Duitser vertelt ook over zijn eigen ervaringen in die positie: "Ik had dat met Hamilton. Ik moest het spannend maken en het niet saai laten worden, Lewis Hamilton werd namelijk te dominant. Het is echt een heel moeilijke situatie waar hij nu in zit."

In het kampioenschap gaat het met Perez inderdaad niet van een leien dakje. De Mexicaanse coureur leek na drie races het vuur aan de schenen van Verstappen te kunnen leggen, maar sindsdien verdween de Nederlander aan de horizon. Perez moet zelfs voor P2 vrezen, want Mercedes-rijder Lewis Hamilton en Aston Martin-coureur Fernando Alonso naderen. "Hij heeft het heel moeilijk, Qatar was voor hem een verschrikkelijk weekend", noemt Rosberg. "Hij heeft de beste auto. Hij moet een weg [naar boven] zien te vinden en snel ook. De manier waarop hij nu rijdt, moet Red Bull zelfs voor volgend jaar overwegen om hem te ontslaan."

De laatste races scoort McLaren met Lando Norris en Oscar Piastri significant meer punten per weekend dan Red Bull doet, en dat is puur en alleen te danken aan de teleurstellende Perez. Voor volgend jaar wordt er eveneens veel verwacht van McLaren en juist daarom moet Perez een stapje bij zetten. Anders kan het wel eens einde oefening bij Red Bull worden voor de Mexicaan. "Ik denk dat ze hier erg hoofdpijn van hebben", verwacht Rosberg. "Ze hebben echt twee topcoureurs nodig, die veel punten scoren. Sergio is enorm aan het onderpresteren." De 38-jarige ex-coureur begrijpt niet hoe het komt dat Perez zo tegenvalt: "Ik weet dat het een goede rijder is. Het is zo lastig om te begrijpen waarom hij er zo ver vandaan zit. Er is een mogelijkheid dat Max echt spectaculair is."