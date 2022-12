Rosberg: "Alleen Vettel weet of hij op juiste moment gestopt is"

In Abu Dhabi reed Sebastian Vettel zijn 299e en laatste race als Formule 1-coureur. Eerder in het jaar had de Aston Martin-coureur al besloten om zijn loopbaan in de koningsklasse na 2022 af te sluiten, zodat hij zich op andere activiteiten kan gaan richten. Zijn vertrek betekent het afscheid van een coureur die de afgelopen jaren steeds populairder is geworden, nadat hij in zijn beginjaren nogal eens gehekeld werd wegens de geboekte successen. Met vier wereldtitels en 53 F1-overwinningen geldt Vettel namelijk ook als een van de succesvolste rijders in de historie van de sport.

"Hij laat om te beginnen een legendarische carrière na", zegt Nico Rosberg bij Sport1 over het F1-pensioen van Vettel. "Seb is een van de succesvolste coureurs aller tijden en het is ongelofelijk wat hij heeft bereikt in de Formule 1. Die vier titels achter elkaar zijn natuurlijk waanzinnig." Tegelijkertijd kende Vettel ook enkele moeizame perioden in de koningsklasse. In 2014 werd hij als regerend viervoudig kampioen bij Red Bull overtuigend verslagen door talent Daniel Ricciardo, iets wat hem in 2019 en 2020 bij Ferrari opnieuw overkwam met Charles Leclerc aan zijn zijde. Bij Aston Martin herstelde hij zich weer. "Daar heeft hij wel weer fases gehad waarin hij weer fantastisch heeft gereden, bijvoorbeeld het einde van dit seizoen. Maar dat was niet continu het geval", concludeert Rosberg.

Sterk einde Vettel na moeizame periode

Het was ook een periode waarin de foutenlast omhoog ging bij Vettel, iets waar Rosberg maar lastig een verklaring voor kan vinden. "Hij is vaak op zelf gespind, hetgeen totaal niet te verklaren is voor een viervoudig wereldkampioen. Het was gek dat die dingen zo’n beetje race na race gebeurden. Mentaal moet dat lastig zijn geweest", vermoedt de wereldkampioen van 2016, om daarna uit de doeken te doen dat dit een van de redenen is geweest dat hij na het winnen van de titel is gestopt met racen. "Ik wilde absoluut voorkomen dat ik in een negatieve spiraal terecht zou komen en steeds verder weg zou zakken. Dat was het horrorscenario voor mij. Ik weet zeker dat het voor Seb ook niet makkelijk is geweest. Maar of hij op het juiste moment is gestopt, dat is een vraag die hij alleen zelf kan beantwoorden."

Wel is Rosberg van mening dat Vettel zijn carrière op een mooie manier heeft afgesloten met sterke prestaties na de aankondiging van zijn vertrek. "In de laatste races leek het wel alsof hij bevrijd was en reed hij weer zoals in zijn beste periode. Hij heeft geniale races gereden en ongelofelijke dingen laten zien. In Austin reed hij aan de leiding en reed in Brazilië op plek vier à vijf met een auto die extreem langzaam was. Dat was zeer sterk en daardoor geloof ik ook wel dat hij een mooi einde van zijn carrière heeft gehad."

Video: Vettel draait donuts om einde F1-carrière te vieren