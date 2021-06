Rosberg: Red Bull begint dominante kracht te worden in F1

Max Verstappen verstevigde zondag zijn voorsprong in het kampioenschap door de Franse GP te winnen. De Nederlander maakte twee pitstops en ging in de slotfase van de race voorbij aan Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Het Mercedes-duo reed op versleten harde banden en kon in het rechtstreekse duel geen vuist maken. Na de race verklaarde analist Nico Rosberg bij Sky Sports dat Mercedes een strategische fout beging door beide rijders maar een keer binnen te halen. Het is niet de eerste misser van het team dit jaar en dat wijt de wereldkampioen van 2016 aan de vorm van Red Bull Racing.

“Dit gevecht tussen Mercedes en Red Bull is absoluut geweldig. Ieder detail doet ertoe”, concludeerde Rosberg na de race op Paul Ricard. “Je kan absoluut zien dat de druk er is bij Mercedes, want ik heb ze in lange tijd niet zoveel fouten zien maken. Ze zijn nog steeds een ongelooflijke kracht en een fenomenaal team. Maar de snelheid van Red Bull is zo’n boost. Ze beginnen meer en meer de dominante kracht te worden. Dat zorgt voor zoveel druk op Mercedes dat zij fout na fout begaan. Ze moeten voorzichtig zijn en ze moeten het bij elkaar houden om een kans te blijven maken.”

Verdediging Hamilton 'soft'

Verstappen kwam na zijn tweede pitstop als vierde terug op het asfalt. Teamgenoot Sergio Perez maakte ruim baan in de strijd om P3, waarna de 23-jarige coureur zich nog langs Bottas en Hamilton moest knokken. Bottas moest er als eerste aan geloven. De Fin was zelf ontevreden met de strategie van Mercedes, Rosberg had echter wat aan te merken op zijn manier van verdedigen. “Om eerlijk te zijn verdedigde Valtteri zich dramatisch [tegen Verstappen]. Hij blokte compleet onnodig, hij remde veel te laat en ging ietwat wijd, waardoor Max er gemakkelijk voorbij kon”, zei Rosberg. “Misschien was hij er hoe dan ook langs gekomen, maar dan had het hem meer tijd gekost. Het was geen goede manier van verdedigen en had op een veel slimmere manier gedaan kunnen worden.”

Enkele ronden voor het einde kwam Verstappen vervolgens in de DRS bij Hamilton. In de voorlaatste ronde volgde de beslissende inhaalactie. De regerend wereldkampioen kon zich op het Mistral Straight niet verdedigen tegen de openstaande achtervleugel bij Verstappen. Toch verdedigde Hamilton niet met hand en tand en dat vond Rosberg opvallend. “Dat is ongebruikelijk voor Lewis. Gooi de deur gewoon dicht”, luidt het simpele advies aan zijn voormalig teamgenoot bij Mercedes. “Normaal is Lewis de beste in een-tegen-een-duels en het verbaast mij dat hij het niet probeerde… Probeer het op zijn minst. Rem laat, hou hem aan de buitenkant. Dat vond ik een beetje soft van Lewis.”

