Rosberg overwoog Norris bericht te sturen om hulp te bieden

Lando Norris was in het weekend van Qatar zeer kritisch naar zichzelf toe. Hij klaagde over het feit dat hij in de kwalificatie en sprint shootout kostbare fouten maakte en zodoende naar eigen zeggen de kans op twee zeges in het putje gooide. Teamgenoot Oscar Piastri kende een aanzienlijk beter weekend, met de zege in de sprintrace en de tweede plaats in de race. "Lando deed het echt goed toen hij niet echt uitgedaagd werd", stelt oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg vast in de Sky Sports F1 Podcast. "Hij was altijd op zijn best. Kijk je naar Qatar, dan zie je dat Lando er niet helemaal bij was."

Rosberg wijst naar de fouten in de kwalificatie, waardoor hij van de tiende plaats moest starten in de Grand Prix. "Hij had een slechtere startpositie [dan Piastri] en haalde niet het beste uit het weekend omdat Oscar hem op zaterdag en zondag versloeg. Wat mij een beetje zorgen baarde, was - omdat Lando zelf altijd zegt dat hij soms problemen heeft met zijn mentale gezondheid - dat ik daar dit weekend opnieuw tekenen van zag. Hij komt in een spiraal terecht van: 'Ik ben niet goed genoeg, ik maak fouten en ik heb slecht werk geleverd.' Dat herhaalt hij keer op keer. Dat is een typisch voorbeeld van een mentale strijd", aldus Rosberg.

Zelf heeft Rosberg veel ervaring met die mentale strijd, met als ultieme voorbeeld het F1-seizoen 2016. Hij nam het toen op tegen Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton en hoewel de strijd vooral op de baan gestreden werd, maakte Rosberg ook gebruik van mentale spelletjes om Hamilton uit zijn concentratie te halen. Uiteindelijk veroverde Rosberg dat seizoen de titel. Met zijn ervaring wilde hij Norris helpen, legt hij uit. "Ik wilde hem [Norris] misschien schrijven, want ik heb tien jaar bij een psycholoog gestudeerd. Ik was echt de coureur die het meest toegewijd was aan het verbeteren van mijn mentale prestaties en ook mijn mentale welzijn, want dat ging hand in hand."

Wat hij dan in dat bericht wilde zeggen? "Ik wilde zeggen dat het één ding is om te denken dat je niet goed genoeg bent, maar het andere - wat je kunt beïnvloeden en vermijden - is wat je zegt. Als je het blijft herhalen, ga je geloven in wat je zegt." De Duitser benadrukt dat er een balans moet zijn in het toegeven van fouten en de manier waarop deze invloed heeft op zijn mentale welzijn. "Er is een verschil tussen het één keer zeggen en het het hele weekend blijven herhalen."