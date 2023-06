Rosberg over veertiger Schumacher: "Hij vergat soms de DRS"

Nico Rosberg, de F1-kampioen van 2016 en tegenwoordig analist bij Sky, was van 2010 tot en met 2012 teamgenoot van Michael Schumacher bij Mercedes. Schumacher, die met Benetton en Ferrari zeven wereldtitels had veroverd, keerde destijds na drie jaar afwezigheid terug in de koningsklasse. Fernando Alonso is momenteel bezig aan een nieuw hoofdstuk in de F1. De tweevoudig kampioen met Renault was in 2021 na twee gemiste seizoenen terug in de Formule 1, bij Alpine. Bij Aston Martin maakt hij momenteel een ijzersterk seizoen door; de Spanjaard stond bij de eerste zeven races maar liefst vijf keer op het podium.

Alonso wordt in juli 42 jaar, dezelfde leeftijd als Schumacher in 2011. Schumacher wist in 2012 nog een pole-position te pakken in Monaco, al vertrok hij die race vanaf P6 wegens een gridstraf opgelopen in de voorgaande Grand Prix. In tegenstelling tot Alonso dit seizoen eindigde 'Schumi' met Mercedes niet regelmatig op het podium en had hij het ook moeilijker tegen zijn toenmalige teamgenoot Rosberg dan Alonso het vandaag de dag heeft tegen Lance Stroll.

"Ik vind het verhaal van Alonso's terugkeer leuk, echt waar," aldus Rosberg bij een uitzending van Sky. "Hij heeft zijn zinnen gezet op zijn 33e overwinning en hij is een van de grootste aller tijden. Hij is bijna 42 en ik weet precies wat dat betekent, want Michael Schumacher was mijn teamgenoot toen hij ook boven de 40 was."

Rosberg herinnert zich dat Schumacher ook in zijn Mercedes-jaren nog zeer rap was. "In een snelle ronde en meestal ook in de race. Maar hij had soms moeite om zich aan te passen aan bepaalde dingen." De 23-voudig racewinnaar noemt als voorbeeld de DRS. "Dat was nieuw voor hem. Soms vergat hij gewoon dat je sneller kunt gaan met DRS. Of hij vergat het weer uit te zetten."

Schumacher maakte bij Mercedes ook een aantal opmerkelijke crashes mee. Zoals in Singapore in 2012 waar hij ongecontroleerd van achteren in de Toro Rosso van Jean-Eric Vergne gleed. Sommige experts stelden dat de reflexen van Schumacher minder waren geworden. Niki Lauda stond destijds achter Schumacher en legde uit dat de crash misschien niets met leeftijd te maken had, maar nam Schumacher tegelijkertijd op de korrel en bekritiseerde hem omdat hij achteraf excuses zocht in plaats van de fout gewoon toe te geven.

In zijn drie seizoenen met Mercedes stond Schumacher een keer op het podium, bij de Grand Prix van Valencia in 2012. Hij werd achtereenvolgens negende, achtste en dertiende in het WK, telkens achter Rosberg.

Rosberg gelooft dat Alonso elke leeftijdshandicap kan overwinnen en opnieuw kan winnen in de Formule 1. "Hij is bijna 42, maar het niveau waarop hij rijdt is episch. Ik denk dat we allemaal blij met hem zouden zijn als hij die 33e overwinning zou behalen."

Schumacher zette eind 2012 definitief een punt achter zijn F1-loopbaan. Hij liep in december 2013 ernstig hersenletsel op bij een skiongeluk. De inmiddels 54-jarige Duitser bracht dagen door in het ziekenhuis en werd uiteindelijk naar huis gebracht voor verdere verzorging. Het is al lange tijd onbekend hoe het met hem gaat. De familie is terughoudend met het delen van informatie.