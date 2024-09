Het was hét onderwerp van gesprek tijdens het Grand Prix-weekend in Singapore: de ‘taakstraf’ van Max Verstappen voor ongepast taalgebruik in de persconferentie op donderdag en zijn daaropvolgende protestactie. Hij had het woord ‘fucked’ gebruikt in relatie tot de prestaties van zijn auto. De Nederlander gaf na de kwalificatie en de race in Singapore met slechts een paar woorden antwoord op de gestelde vragen, om zo een duidelijk statement af te geven aan de FIA.“Natuurlijk is het erg vermakelijk en grappig”, zegt voormalig wereldkampioen Nico Rosberg erover in gesprek met Sky Sports Deutschland, om vervolgens wel een kanttekening te plaatsen. “Als ik voor het wereldkampioenschap zou vechten, weet ik niet of ik er zoveel energie in zou steken. Het is allemaal afleiding.”

De straf voor de drievoudig wereldkampioen en zijn daaropvolgende protest zorgden voor heel wat ophef in de Formule 1-paddock. Veel collega’s schaarden zich achter de Nederlander. Ook de Grand Prix Drivers Association, de bond van de F1-coureurs, was verrast door de straf van de FIA en gaat dan ook in gesprek met het overkoepelend orgaan.

Rosberg is wel van mening dat het goed is als er iets gebeurt, zodat er minder gevloek te horen is in de wereldwijde F1-uitzendingen. “Aan de ene kant kijken mijn dochters ook, dus ik denk dat het goed is om daar aandacht aan te besteden, maar aan de andere kant zijn het gladiatoren”, aldus Rosberg. “We willen dat ze hun emoties tonen. We willen dat ze de piepjes eroverheen zetten en de woorden op die manier blokkeren. Dat zou voor mij de beste manier zijn.”