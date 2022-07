Rosberg: Schumacher moet nog niet denken aan stap naar F1-topteam

Dat Mick Schumacher in zijn debuutseizoen in de Formule 1 puntloos bleef, was geen daverende verrassing. Haas F1 ontwikkelde de bolide in 2021 niet door, met als gevolg dat het team iedere race in de achterhoede afwerkte. Er werd vol ingezet op 2022 en met succes, want Kevin Magnussen scoorde in de eerste races meteen punten. Teamgenoot Schumacher moest echter langer op zijn eerste punten wachten. Na een reeks races waarin hij zelf in de fout ging, gumde hij de hatelijke nul in Silverstone eindelijk uit. Na een prachtig gevecht met Max Verstappen - die de Nederlander overigens won - werd de Duitser achtste.

Een week later was het op de Red Bull Ring opnieuw raakt, ditmaal eindigde Schumacher op de zesde positie. Tot genoegen van onder meer Nico Rosberg, die zijn landgenoot het succes gunt. "Mick heeft lastige weken achter de rug en we zijn allemaal blij dat hij nu een mooie doorbraak heeft beleefd", zegt de wereldkampioen van 2016 in gesprek met Eurosport.de. De kritiek die Schumacher in de weken ervoor kreeg, is verstomd sinds zijn prestaties verbeterd zijn. "Alles gaat snel in de Formule 1. Hij heeft veel kritiek te verduren gehad. Als ik tegenwoordig de krant opensla, lees ik helemaal geen kritiek meer op hem", vervolgt Rosberg. "Er was slechts één race, een achtste plek en een vet duel met Verstappen in Groot-Brittannië, voor nodig om alles te vergeten. Hij is nu in een positieve mentale spiraal beland. Dat gaat hem in de komende races helpen."

Schumacher is onderdeel van het opleidingsprogramma van Ferrari en daar heeft hij zijn plek bij Haas F1 grotendeels ook aan te danken. Promotie naar de hoofdmacht zit er voorlopig niet in, want Carlos Sainz en Charles Leclerc beschikken allebei over een meerjarige overeenkomst. Toch vindt Rosberg niet dat Schumacher nu al met zijn hoofd bij een overstap naar een topteam moet zijn. "Hij heeft nog steeds tijd nodig om zich te ontwikkelen. De afgelopen races hebben dat laten zien", aldus Rosberg. "Mick moet de tijd nemen voor hij zijn pijlen op een topteam richt. Haast hebben is totaal overbodig."