Rosberg: Verstappen subliem, straf voor Hamilton was overbodig

De wereldkampioen van 2016 is net als de rest van alle Formule 1-volgers nog maar nauwelijks bekomen van de prachtrace in Sao Paulo. "De Formule 1 is momenteel zo interessant, vooral omdat er drie teams aan elkaar gewaagd zijn en ze allemaal een goede kans hebben om te winnen. Dat zagen we in Brazilië ook weer", aldus de voormalig Mercedes-coureur.

Uiteindelijk ging Max Verstappen met de zege aan de haal, voor Rosberg weinig verrassend. "Hij heeft een episch weekend afgewerkt, maar ik heb het hele jaar al gezegd: ik beschouw hem samen met Lewis - die misschien nog net een tandje hoger staat - als de beste coureurs van het veld. Die pole-ronde was fantastisch en ik vond het helemaal indrukwekkend dat hij Lewis in de race twee keer voorbijging. Hij passeerde daarmee een coureur die normaal als 'lastig in te halen' bekend staat. En dat gewoon twee keer 'fair and square'. Fantastisch."

Daarnaast komt de analist met een enorme pluim voor Honda, dat Verstappens zege voor een groot deel mogelijk maakte met een verrassend sterke motor. Op de hoogte van het Autodromo José Carlos Pace kwam de Japanse krachtbron subliem tot zijn recht, net zoals dat in Oostenrijk al het geval was. "Honda begint op de rechte stukken nu echt een indrukwekkend vermogen te leveren. We zagen het ook weer aan het eind van de race, in de strijd tussen Hamilton en Gasly. Daar leek Honda gewoon iets beter te zijn dan Mercedes, voor de sport is dat prachtig om te zien."

Over de crash van beide Ferrari-coureurs kan Rosberg kort zijn. Als hij al een schuldige aan moet wijzen, dan zou dat Vettel zijn. Simpelweg omdat de Duitser iets te snel en iets te veel naar binnen kneep. De wedstrijdleiding deed het voorval af met 'no further action', hetgeen de stewards volgens Rosberg ook bij het incident tussen Hamilton en Albon hadden kunnen doen. "Natuurlijk viel Lewis daar wel iets meer te verwijten dan Albon, maar goed: Albon liet de deur zelf ook helemaal openstaan. Lewis zat er bovendien al aardig ver naast, dus ik betwijfel of het wel een straf waard was. En als je ziet hoe ze dit jaar omgaan met allerlei gevechten op de baan, dan was het misschien beter geweest om geen straf te geven", neemt hij het merkwaardig genoeg op voor zijn oude rivaal. Des te meer omdat Hamilton de straf volledig terecht noemde en bij de stewards niet eens zijn kant van het verhaal wilde doen.