Rosberg: Verstappen moet profiteren van zwakkere fases Hamilton

De strijd om de F1-wereldtitel is met nog vier races te gaan nog altijd bijzonder spannend. Max Verstappen zette met zijn overtuigende zege in de Grand Prix van Mexico weliswaar een nieuwe stap richting zijn eerste titel. Toch is de titelstrijd nog verre van een gelopen koers, want Lewis Hamilton heeft na de race op Autodromo Hermanos Rodriguez een achterstand van 19 punten op zijn Nederlandse rivaal. Tegelijkertijd zijn er nog maximaal 107 punten te verdienen in de laatste vier races van deze jaargang.

Verstappen kan dit jaar dus historie schrijven met zijn eerste F1-wereldtitel, maar voor Hamilton gloort er een record. Mocht hij na Abu Dhabi de meeste punten hebben, dan wordt hij alleen recordhouder met acht wereldtitels. Bovendien zou hij Michael Schumacher evenaren met zijn vijfde wereldtitel op rij. De laatste keer dat de Mercedes-coureur naast het kampioenschap greep, was in 2016. In een intern duel legde Hamilton het af tegen Nico Rosberg. In gesprek met F1-insider deelt de Duitser hoe zijn voormalige rivaal te verslaan is. “Je moet profiteren als Lewis een zwakkere fase heeft, waarin hij een beetje zijn motivatie verliest”, zei Rosberg. “Dan moet je vol in de aanval en moet je het maximale aantal punten binnenhalen, want Lewis mag je nooit afschrijven. Hij komt altijd terug.”

Natuurlijk zorgt de strijd om de wereldtitel voor enorm veel druk. Bovendien delen Verstappen en Hamilton, maar ook Red Bull Racing en Mercedes, de nodige verbale speldenprikjes uit. De mentale strijd is volgens Rosberg dan ook erg belangrijk in de titelstrijd. Hij vindt dat Verstappen complimenten verdient voor hoe hij zich tot dusver staande houdt. “Max is op dat vlak werkelijk enorm sterk. Het mentale is essentieel in zo’n duel. Voor Max is dat zeker niet makkelijk, want het is de eerste keer dat hij in zo’n situatie zit. En dan neemt hij het ook nog op tegen de succesvolste Formule 1-coureur aller tijden. Wat dat betreft heeft hij al de grootste erkenning verdiend.”