Rosberg: 'Rivalen moeten zwakheden Hamilton herkennen'

Tot die conclusie komt Nico Rosberg in een interview met Reuters. De Duitser werd in 2016 wereldkampioen ten koste van teamgenoot Hamilton en besloot direct te stoppen. Rosberg weet dus waar hij over praat waar het gaat om het verslaan van de Engelsman: “Ik ken de zwakke plekken van Lewis van binnen en van buiten. Beter dan wie ook in de wereld. Zijn kracht zit hem in zijn ongelooflijke talent en werkethiek. Zijn zwakke punt komt naar boven op die momenten dat hij een beetje de motivatie kwijtraakt of de dingen niet zo gaan als hij wil. Hij geeft dan een beetje op en dat kan een paar races duren.”

Het is zaak voor de concurrenten om op die momenten toe te slaan, aldus Rosberg. “Maar het is moeilijk, heel moeilijk. Sebastian [Vettel] heeft de afgelopen jaren geen gebruik kunnen maken van die kansen. Maar als er één persoon kan terugkomen dan is het Sebastian wel. Hij is één van de beste aller tijden, een viervoudig wereldkampioen. Hij is snel en ervaren en werkt hard. Je moet hem niet uitsluiten.”

Ook Charles Leclerc en Max Verstappen hebben kansen, waarbij vooral de Nederlander er voor Rosberg uitspringt: “Als Max de juiste auto heeft, als Red Bull hem een auto kan geven die net zo goed is als de Mercedes dan kan hij voor het wereldkampioenschap en dat willen we allemaal natuurlijk zien.”