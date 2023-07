Max Verstappen is hard op weg naar zijn derde Formule 1-titel op rij, al telt het seizoen nog wel twaalf races. De Red Bull-coureur heeft acht van de eerste tien races gewonnen en heeft nu een ruime voorsprong op teamgenoot Sergio Perez: 99 punten bedraagt het verschil tussen de twee. Verstappen heeft nu al zijn stempel op dit seizoen gedrukt en kan dit jaar nog enkele records verbreken. Ook kan hij dit seizoen al op de derde plaats komen van de meeste zeges ooit, achter Lewis Hamilton en Michael Schumacher. Verstappen heeft al 43 races gewonnen en moet de 53 zeges van Sebastian Vettel verbeteren voor de derde plaats in die lijst.

"Verstappen is een fenomenale coureur", zegt oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg in gesprek met het Spaanse Marca. "Voor mij komt hij op gelijke hoogte met de grootste namen uit de geschiedenis: Senna, Schumacher, Hamilton... Hij gaat in de top-vijf of top-zes komen", weet de Duitse F1-kampioen van 2016 zeker. "Hij is een fenomeen en het team heeft hem ook een hele goede auto gegeven, de beste auto."

Met name in de onderlinge duels bij Red Bull blinkt Verstappen volgens Rosberg uit. Na Carlos Sainz bij Toro Rosso en Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alexander Albon bij Red Bull laat hij ook in het duel met Perez zijn kwaliteiten zien. "Je ziet hem ook met zijn teamgenoten. Ze zijn allemaal sterk en ze kunnen nooit bij hem in de buurt komen. Ook Perez, een goede coureur die ik goed ken. Maar het is onmogelijk om dicht bij hem in de buurt te komen en dat is mentaal lastig voor hem, om te accepteren dat de ander beter is."

Rosberg spreekt naar eigen zeggen uit ervaring, aangezien hij in zijn tijd bij Mercedes F1 voor een flinke uitdaging stond als teamgenoot van Lewis Hamilton. "Ik ken het goed, want ik had hetzelfde met Hamilton. Het is ingewikkeld om een hele snelle coureur naast je te hebben." Net als met Hamilton klinkt er ook met Verstappen toch wat negatief geluid, aangezien de Nederlander voorlopig domineert. Toch betekent dat volgens Rosberg niet dat het saai is. "Sommige mensen zullen zeggen dat het niet goed is voor de Formule 1, omdat het altijd dezelfde coureur is die wint. Maar soms is dat nu eenmaal zo", voegt hij toe. "Toch zit er veel spektakel achter hen. Nu hebben we twee McLarens achter hen en dat is goed."