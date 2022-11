Rosberg: “Verstappen nu al een van de besten ooit in F1”

Red Bull verteerde de switch naar het nieuwe reglement als beste. In Japan won Max Verstappen het rijderskampioenschap al, niet veel later scoorde het team ook voor het eerst sinds 2013 een wereldtitel bij de constructeurs. Vooral de rol van Max Verstappen in dat succes is Nico Rosberg opgevallen. “Hij is fabelachtig”, zegt de wereldkampioen van 2016 in het Sky Sports F1-programma Any Driven Monday. “Het is nu al makkelijk om te zeggen dat hij een van de grootste coureurs aller tijden gaat worden, hij hoort daar nu al bij als je kijkt naar de statistieken.”

Verstappen schreef in 2022 maar liefst 15 races op zijn naam, waarmee hij nu op 35 overwinningen staat. In de ranglijst van F1-coureurs met de meeste overwinningen staat hij nu al op de zesde plaats. “Hij is tweevoudig wereldkampioen en met alle overwinningen staat hij nu al boven Fernando Alonso”, gaat Rosberg verder. “Hij is nu al een van de grote coureurs die de F1 gehad heeft en hij is pas net begonnen. Hij gaat het komende decennium alleen maar bevestigen. Zijn niveau is fenomenaal en het is geweldig dat we er getuige van mogen zijn.”

Red Bull had een streepje voor op de concurrentie met de sterke RB18, maar dat was volgens Rosberg aan het begin van het seizoen wel anders. “Dat moeten we niet vergeten, de auto was niet bepaald stukken sneller dan de auto’s van anderen”, aldus Rosberg. “De Ferrari was sneller aan het begin van het seizoen en hij pakte nog steeds vijftien overwinningen. Hij heeft de tegenstand op bepaalde momenten echt vernederd. Als je kijkt naar de punten, hij scoorde 146 meer dan wie dan ook. Dat is ongelofelijk. Het is een van de beste seizoenen die we ooit gezien hebben.”

