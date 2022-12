Na een stroeve start van 2022 wisten Red Bull en Verstappen alles om te draaien. De achterstanden op Charles Leclerc en Ferrari werden weggewerkt en na de zomerstop was de formatie het te kloppen team. Nico Rosberg heeft met open mond naar het seizoen van de Nederlander gekeken. Die ging verder met het breken van records en liet zien op een ongekend hoog niveau te opereren. De Duitser weet een ding zeker: "Max Verstappen is simpelweg een briljante coureur. Ik weet vrij zeker dat hij zich zeer snel bij de vijf beste F1-coureurs aller tijden voegt. Samen met onder meer Senna, Hamilton en Schumacher. De naam van Max Verstappen komt in dat rijtje. Dat gaat snel gebeuren, helemaal omdat hij zijn tweede titel al op zak heeft. Het is ongelofelijk hoeveel talent hij heeft en hoe foutloos hij was", aldus de voormalig Formule 1-coureur tegen het Duitse Sport1.

De regerend wereldkampioen rijdt sinds 2015 in de Formule 1 en heeft in zijn loopbaan tot dusver vijf verschillende teamgenoten aan zijn zijde gehad. Alleen Daniel Ricciardo was Verstappen in 2016 en 2017 de baas. In alle andere jaren was de Nederlander de betere. In 2022 had Verstappen opnieuw Sergio Perez als ploegmaat, maar die versloeg hij met ruime cijfers. Dat zag ook Rosberg: "Hij was een klap sterker dan zijn teamgenoot", vervolgt de Duitser. "Dat is natuurlijk degene waar je je het beste mee kan meten. En zijn huidige en voorgaande teamgenoten zijn geen oelewappers natuurlijk. Denk aan een Gasly, een Perez en alle anderen. Zij halen nog niet eens de helft van Max' niveau. Perez had afgelopen jaar een paar momenten dat hij er een beetje in de buurt zat, maar voor de rest zat hij meer in niemandsland in vergelijking met Verstappen."

Niet alleen het puntenaantal toont het grote verschil tussen de beide Red Bull-heren. Volgens Rosberg laat ook het aantal overwinningen dit zien. Red Bull Racing verzamelde in 2022 in totaal zeventien zeges. Twee daarvan waren voor Checo (Monaco en Singapore), de overige GP's staan op naam van Verstappen. "Vijftien zeges in één seizoen is ongelofelijk. Hij is nu de te kloppen man in de Formule 1. Ik zou trouwens wel zeggen dat Hamilton op ooghoogte, dus op ongeveer hetzelfde niveau, zou acteren als hij in dezelfde auto zou zitten. Maar wat Verstappen momenteel laat zien, is waanzinnig."

