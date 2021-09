Rosberg: Hamilton en Verstappen besten ooit in wiel-aan-wiel duels

Rosberg heeft als Formule 1-coureur logischerwijs niet op Zandvoort gereden, maar koestert wel warme herinneringen aan het duinencircuit. "In de Formule BMW heb ik hier gewonnen, dat is toch wel een belangrijke overwinning gebleken in mijn carrière", gaat hij voor de camera van Motorsport.com Nederland even terug in de tijd. De keerzijde heeft hij echter ook gezien. "In de Formule 3 ben ik er hier eens keihard afgegaan in de Tarzanbocht", duidt hij op een crash in 2005. "Ik remde, maar er was niemand thuis. Volgas de bandenstapels van de Tarzan in. Op het laatste moment stuurde ik nog maar flink bij, want ik ging toch liever zijwaarts de muur in dan frontaal..."

Anno 2021 zal de autosportwereld opnieuw kennismaken met de befaamde Tarzanbocht en ook met de kombochten die zijn gecreëerd. "De mensen hier hebben het echt geweldig werk geleverd. In die kombochten kun je verschillende lijnen kiezen. Als de ideale lijn in het midden of misschien aan de binnenkant ligt, dan kun je nog steeds een andere lijn kiezen om vrije lucht te houden. Dat moet het volgen verbeteren en inhaalacties mogelijk maken." Of dat laatste ook daadwerkelijk gaat lukken op zondag valt te bezien, al kijkt de hele F1-wereld wel reikhalzend uit naar de kwalificatie. "Deze baan vormt een hele grote uitdaging voor coureurs, zeker ook met die blinde bochten", refereert Rosberg vooral aan het Scheivlak. "Je moet echt 'smooth' rijden. Als je hier iets te agressief bent, dan krijg je er veel last van. De hoogteverschillen maken het ook lastig, dus dit is zeker één van de meest uitdagende banen van de hele F1-kalender."

Verstappen en Hamilton op hetzelfde niveau

Circuit Zandvoort is aankomend weekend het decor van een nieuwe episode in een toch al prachtige titelstrijd. Voor de Nederlandse GP zet Rosberg zijn geld vanwege de 'orange army' op Verstappen, al vindt hij dat beide titelgegadigden dit jaar op hetzelfde niveau acteren. Hamilton lijkt met onder meer Imola, Baku en Silverstone meer fouten te maken, maar volgens Rosberg is zoiets onvermijdelijk. "Max heeft ook al wel fouten gemaakt. Als je elkaar tot het uiterste drijft en op dit uitzonderlijke niveau presteert, dan is het logisch dat er fouten volgen. Hun auto's zijn min of meer gelijkwaardig, waardoor de rijders en de vorm van de dag echt het verschil kunnen maken. De coureur met de minste fouten zal uiteindelijk het kampioenschap winnen."

Bij Verstappen lijkt de foutenlast lager te liggen, al weet Rosberg als geen ander dat zijn voormalig teamgenoot een ijzersterke tweede seizoenshelft kan afwerken. "En het is nu al een geweldig gevecht. De twee beste coureurs van verschillende generaties vechten met elkaar, eigenlijk ook twee van de beste coureurs aller tijden. Ik ben er namelijk zeker van dat Max ook één van de besten aller tijden wordt. Ze ziet niet alleen snel, maar ze zijn ook nog eens de beste coureurs in wiel-aan-wiel gevechten. Dat maakt deze strijd zo intens. Lewis heeft ook nog eens gezegd dat hij zich niet langer laat kisten door Max, dus we kunnen nog wat verwachten... Ik denk niet dat Silverstone de laatste keer dit seizoen is geweest dat ze elkaar hebben geraakt."

Doordat Hamilton onder druk wordt gezet en meer foutjes maakt dan in de voorbije jaren, kan men gelijkenissen trekken met 2016, toen Rosberg de druk zelf op de ketel zette bij de Brit. Dat was echter binnen hetzelfde team, al zou zoiets volgend jaar weer kunnen gebeuren. Als George Russell de overstap maakt, moeten we dan weer vrezen voor hommeles bij het merk met de ster? "Nou ja, vrezen? Dat is toch juist wat we allemaal zo graag willen zien, dat is juist prachtig. Toto wil natuurlijk niet, maar wij zijn Toto niet... En ja, als George het zitje krijgt dan zal de strijd binnen Mercedes zeer zeker veranderen en mogelijk weer tot ontbranding komen. Maar juist dat aspect zou zo'n beslissing in mijn optiek interessant maken."

Bekijk bovenaan deze pagina het volledige video-interview met Nico Rosberg over onder meer Nyck de Vries, het verbouwde Zandvoort en de nu al fenomenale titelstrijd.