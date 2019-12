Rosberg: "Volgende stap voor Hamilton zou Ferrari zijn"

Nu Hamilton voor de zesde keer wereldkampioen is geworden, waarvan vijf keer met Mercedes, blijven er niet veel prestigieuze records meer over om na te jagen. Het ultieme doel is natuurlijk de zeven van Michael Schumacher, waar hij in 2020 kans op maakt. Het jaar erop is hij toevalligerwijs weer beschikbaar voor andere teams om op te azen en Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft zijn interesse in de Britse coureur al uitgesproken.

Hamilton wuifde de complimenten makkelijk weg, maar zijn voormalig teamgenoot Nico Rosberg denkt dat hij over twee jaar best naar Ferrari zou kunnen vertrekken met een nieuwe missie. "Wie weet gebeurt dat. Ferrari is als team absoluut legendarisch en Lewis heeft nu bij Mercedes al zoveel titels gehaald. De enige volgende stap zou zijn om met Ferrari het kampioenschap te winnen. Daarom weet ik zeker dat hij het zal overwegen, afhankelijk van hoeveel Ferrari wil betalen en of ze het goed genoeg doen volgend jaar. Het hangt dus van meerdere dingen af, maar ik denk dat het goed mogelijk is", aldus de voormalig F1-coureur in zijn YouTube-vlog.

Als Hamilton zijn zevende titel eerst wil willen, moet hij het wel opnemen tegen Ferrari en mogelijk ook Red Bull. De algemene gedachte is dat er in 2020 een driestrijd losbarst tussen de topteams en dat Max Verstappen ook een serieuze gooi kan doen naar het kampioenschap. Rosberg verwacht dat Red Bull er voor het eerst sinds jaren over een heel seizoen weer bij gaat horen. "Dat denk ik zeker weten. Honda is terug en ze doen het geweldig met hun motor op het moment. Red Bull heeft een goede wagen. Zelfs in de laatste race in Abu Dhabi, wat echt Mercedes-terrein is, zat Verstappen niet heel ver van Hamilton af qua racetempo. Het was drie, misschien vier tienden en dat op een typisch Mercedes-circuit. Dus ja, Red Bull maakt volgend jaar kans."