Rosberg: "Kwaliteit van F1-titelstrijd was nog nooit zo hoog"

Max Verstappen verdubbelde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap met de overwinning in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Daar ging een beklijvend (tactisch) duel aan vooraf met Mercedes-coureur Lewis Hamilton, die de afgelopen jaren garant stond voor het succes van de Silberpfeile. Volgens Rosberg, die na het behalen van de wereldtitel in 2016 direct de helm aan de wilgen hing en zich tegenwoordig vooral bezighoudt met het maken van filmpjes op social media, dragen verschillende factoren bij aan de kwalitatief beste titelstrijd dit de Formule 1 in een lange tijd gezien heeft.

“De auto’s zijn nagenoeg gelijkwaardig, de coureurs zijn gelijkwaardig en acteren samen op een compleet ander niveau dan de rest”, vertelde Rosberg in zijn analyse voor Sky F1 Duitsland. “Niemand kan ze bijhouden. Het wordt de laatste races heel spannend en alles kan gebeuren. Dit kan niet overtroffen worden. Ik moet hun prestaties van de buitenkant beoordelen, maar ze staan op een dusdanig hoog niveau dat ik durf te stellen dat we dit in de Formule 1 nog nooit gezien hebben. Het is fenomenaal, daar heb ik groot respect voor.”

"Max is een gigant"

In het kampioenschap heeft Verstappen een voorsprong van twaalf punten te verdedigen en de eerstvolgende Grands Prix zijn echte Red Bull-circuits. In Mexico en Brazilië is Verstappen de laatste jaren erg sterk geweest. Toch heeft Rosberg twijfels of de Nederlander de titelstrijd in zijn voordeel kan beslechten. “Je kunt er simpelweg niets over zeggen, maar ik neig nog steeds naar Lewis. Hij heeft de ervaring en aan het eind is hij toch vaak de winnaar.” Rosberg was de laatste die hem versloeg, hij zei daarover: “Het is zo lastig om dat te doen. Ik denk dat hij het nog gaat flikken. Maar het staat als een paal boven water dat Max op dit moment een gigant is.”