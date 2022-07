Rosberg kritisch op Ferrari: "Wat doen ze daar in hemelsnaam?"

Charles Leclerc veroverde zaterdagmiddag de pole-position voor de Grand Prix van Frankrijk. Hoewel hij in het begin van de race onder druk werd gezet door Max Verstappen, kon de Monegask later een gaatje slaan van rond de twee seconden. De regerend wereldkampioen besloot voor de undercut te gaan en wisselde als eerste naar nieuwe banden, terwijl Ferrari Leclerc buiten hield. Kort na de bandenwissel van Verstappen parkeerde Leclerc de F1-75 in de bandenstapels en incasseerde daarmee wederom een dure uitvalbeurt. Nico Rosberg vindt het knap dat Leclerc de schuld op zich nam, maar vraagt zich af of de Ferrari-power unit wel helemaal naar behoren werkte.

"Ik vind het ontzettend volwassen van Charles dat hij meteen de schuld op zich nam. Het is voor hem nu zaak om de boel goed na te gaan, want de manier waarop het gebeurde, was ontzettend ongewoon. Op dat punt spaar je banden en push je niet maximaal", aldus Rosberg tegen Sky Sports. "Het kan in principe maar aan één ding liggen dat de achterkant zo uitbreekt en dat is de wind. Wanneer de wind van achteren komt of er plots een ongelukkige windvlaag is, dan kan de downforce wel met twintig procent afnemen. En wat gebeurde daar met de motor? Er hoeft maar een kleine hapering te zijn en de achterkant stapt uit. Daar moeten ze goed naar gaan kijken, want ik geloof nog steeds niet dat dit een fout van de coureur is. Ik vond het ook vreemd. Charles was daar denk ik aan het klagen over het feit dat hij het gaspedaal niet kon gebruiken, maar de auto was niet stuk? De voorvleugel brak waarschijnlijk hij de bandenstapel in ging, maar het verbaast me dat hij niet geprobeerd heeft om er nog uit te komen en verder te gaan. Ik begrijp nog niet goed wat daar gebeurde."

Rosberg snapt niets van Ferrari-strategen en waarschuwt Verstappen

Niet alleen bij Leclerc ging het goed mis, ook aan de pitmuur maakte Ferrari volgens Rosberg geen sterke keuzes met de strategie van Carlos Sainz. "Wat waren ze daar in vredesnaam aan het doen? Hij zat allereerst midden in een gevecht, maar zijn hele team keek al niet meer. Ze waren constant bezig om de pitstops te berekenen. Ze spraken met hem terwijl hij in een gevecht zat. Ik dacht echt: 'Gasten, wat zijn jullie aan het doen?'", vervolgt de wereldkampioen van 2016, die denkt dat de banden van Sainz het prima tot het einde hadden volgehouden. "Hij had misschien nog wel tweede kunnen worden. Maar wat zij doen is hem naar binnenhalen en hem de kans ontnemen om hoger te eindigen dan de vijfde plek. Ze moeten daar echt dingen gaan veranderen. Ze maken een extra pitstop, racen niet tot het einde en hebben ook nog eens een tijdstraf. Het gaat daar vreselijk. Ik kan het niet uitleggen. Mattia Binotto moet serieuze veranderingen gaan doorvoeren nu."

Door alle problemen en tactische missers bij Ferrari reed Verstappen comfortabel naar zijn zevende zege van het seizoen. De Nederlander heeft nu een voorsprong van 63 punten op directe rivaal Leclerc. "We moeten alleen niet vergeten dat Ferrari de betere auto heeft op dit moment", zegt Rosberg. "Ze waren sneller dan Red Bull en Leclerc reed voor zijn spin weg. Alles leek hun kant op te vallen. Daarnaast hadden zij het hoogstwaarschijnlijk bij een eenstopper kunnen houden. Het geeft ons de hoop dat Leclerc op een bepaald moment terug kan slaan in de titelstrijd. Er valt in ieder geval nog veel te halen."

Video: Leclerc crasht in Frankrijk, Verstappen loopt uit in titelstrijd