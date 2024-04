De meeste Formule 1-coureurs hoeven niet bang te zijn dat ze er financieel op achteruit gaan wanneer ze in de koningsklasse van de autosport rijden. Ook Nico Rosberg heeft genoeg verdiend in zijn carrière, ondanks dat hij na zijn wereldtitel in 2016 besloot om zijn doorlopende contract te verscheuren. Volgens insiders was dat contract nog 100 miljoen euro waard, maar Rosberg verwacht niet dat hij ooit in financiële problemen komt. "Ik weet dat ik met het geld dat ik heb alles kan doen wat ik wil. Ook mijn kinderen en zelfs mijn kleinkinderen kunnen hiervan profiteren", verklaart de Duitser.

De timing van zijn afscheid was voor velen een verrassing. Rosberg had net het hoogtepunt van zijn loopbaan bereikt en de toekomst beloofde gouden bergen. Toch besloot hij per direct een punt achter zijn carrière te zetten. "Ik had nog een contract voor twee seizoenen. Als ik had besloten om daarna nog te blijven, dan had dat me zeker meer dan 100 miljoen euro opgeleverd", aldus de 38-jarige.

Carrière na F1

Na zijn afscheid van de Formule 1 ging Rosberg niet stil zitten en rentenieren. De voormalige coureur is vol het zakenleven in gedoken en heeft verschillende succesvolle bedrijven opgezet. Naast zijn eigen zakelijke ambities, investeert Roserg ook veel in andere ondernemingen. Zo heeft hij meegedaan aan het programma Höhle der Löwen, de Duitse evenknie van het bekende Shark Tank. Ook is hij oprichter van enkele goede doelen, vooral gericht op het bevorderen van de gezondheid van kinderen.

Daarnaast is hij analist voor zowel de Britse als Duitse tak van Sky Sports in de Formule 1. Naast zijn werkzaamheden als analist is hij op andere vlakken ook nog actief in de autosport. Zo is hij nog altijd ambassadeur van Mercedes, het team waarmee hij in 2016 de wereldtitel bemachtigde.