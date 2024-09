Rosberg: Antonelli kan beste van volgende F1-generatie worden

Het was een van de slechtst bewaarde geheimen op de grid - helemaal na de ‘versprekingen’ van teambaas Toto Wolff vorige week in Zandvoort: Mercedes laat volgend jaar Andrea Kimi Antonelli in de Formule 1 debuteren naast George Russell. De promotie van de coureur uit Bologna werd zaterdagochtend officieel gemaakt in Monza. Volgens Nico Rosberg, die in 2016 wereldkampioen werd met Mercedes, heeft de Duitse fabrieksformatie de juiste beslissing genomen.

“Maar het is natuurlijk ook een zeer moedige”, voegt Rosberg toe bij het Duitse Sky. “Kimi zat een paar jaar geleden nog in mijn kartteam, dus ik ken hem heel erg goed. Hij beschikt zeker over het talent om de beste van de volgende generatie te kunnen worden.”

“Maar zijn voorbereiding is verre van ideaal”, vervolgt hij. “Hij heeft dit jaar volgens mij geen goede auto in de Formule 2, waardoor hij niet heeft kunnen laten zien waartoe hij in staat is. Hij is wel sterker dan zijn teamgenoot Oliver Bearman, die ook naar de Formule 1 gaat, maar het gaat moeizaam. En daarbij komt nog die crash van gisteren.” Antonelli maakte vrijdag zijn trainingsdebuut in de Formule 1 en maakte een snelle indruk tot hij na tien minuten de controle over de auto verloor in de Parabolica en in de bandenstapels crashte. ”Dus de voorbereiding is niet optimaal. Maar ik denk dat het alsnog de juiste beslissing is.”

Dat Antonelli zijn Formule 1-carrière begint bij een topteam, maakt het er voor de coureur uit Emilia Romagna niet gemakkelijker op. “Mentaal is het zo zwaar”, weet Rosberg. “Kijk naar gisteren, toen hij zijn eerste officiële ronden in de Formule 1 reed als achttienjarige. En dat ook nog eens in zijn thuisland Italië. De hele wereld keek naar hem. En vervolgens crashte hij. Maar tot dat moment was hij snel. Lewis Hamilton was op hetzelfde moment op de baan en het zag er oké uit.” De Duitser denkt dat Antonelli iets te gretig was in zijn eerste F1-training. “Het was compleet over de top. Hij was overgemotiveerd. Maar dat heeft te maken met dat hij nog maar achttien is en net begint.”

Video: Mercedes-teambaas Wolff over de crash van Antonelli