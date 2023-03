Mercedes maakt momenteel een moeilijke periode door. Met de W13 had het Duitse merk afgelopen Formule 1-seizoen geen schijn van kans voor de wereldtitel, al leek het met de auto in de slotfase van dat jaar beter te gaan. Onder meer de overwinning van George Russell in Brazilië gaf dan ook goede hoop voor het huidige seizoen. Die hoop kon al meteen na de Grand Prix van Bahrein de prullenbak in. Met de W14 werd geconstateerd dat het gat naar de concurrentie juist groter was geworden. Het is daarom crisis in Brackley. Lewis Hamilton had in Bahrein al kritiek en zei na de Grand Prix van Saudi-Arabië dat hij zich simpelweg niet prettig voelt in de nieuwe bolide.

In de aanloop naar 2023 hield Mercedes vast aan het concept van de W13, maar na Bahrein trok chef Toto Wolff de conclusie dat ze het hier niet mee gaan redden. In het hoofdkwartier is men een nieuwe weg ingeslagen met de ontwikkeling. Volgens de teambaas zijn daar al grote stappen mee gezet. Nico Rosberg, die van 2010 tot en met 2016 bij het Britse raceteam reed, liet vorig jaar al weten van mening te zijn dat Wolff het meest geschikt is om als leider de problemen in Brackley op te lossen en staat daar bijna twaalf maanden later nog steeds achter.

"Het is een ontzettend lastige situatie", zegt de wereldkampioen van 2016 tegen Sky Sports. "Ze zijn gewend aan succes en schreven een succesverhaal met acht WK-titels op rij. Dat gebeurt maar eens in de zoveel tijd. Daarom is het lastig te accepteren dat er ineens niets meer goed gaat en het ook niet beter lijkt te worden. Sterker nog, het gaat slechter dan eind vorig jaar. En ja, Toto is uiteindelijk degene die verantwoordelijk is, maar voor mij is en blijft hij nog steeds beste F1-teambaas."

Rosberg was een groot deel van zijn loopbaan collega van de Oostenrijker en heeft waardering voor de manier waarop Wolff werkt. "Qua competentie bedoel ik dan. Ik heb dat zelf meegemaakt en al het succes van de afgelopen jaren is daar ook een bewijs van", vervolgt de 37-jarige oud-coureur. "Maar aan alle succes komt uiteindelijk een einde. Dat is altijd zo geweest. Nu ligt er een lastige uitdaging om de zaken om te draaien en de juiste maatregelen te nemen. Je moet waarschijnlijk herstructureren. Dat is onwijs moeilijk. Want met een herstructurering zet je vaak ook een stapje achteruit, alvorens je weer een enorme sprong vooruit kan maken."