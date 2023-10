Rosberg gelooft niet dat Verstappen niks om F1-records geeft

Op weg naar de derde F1-titel verbrak Max Verstappen het recordaantal zeges op rij van Sebastian Vettel. Hij won van Miami tot aan Monza en ging tot nu toe 769 ronden aan de leiding, waarmee hij nog een record van Vettel verbroken heeft. Zelf heeft de Red Bull-coureur vaak aangegeven dat die records hem weinig deren, maar Nico Rosberg gelooft daar niet in.

"Hij zegt altijd 'nee, nee', maar natuurlijk", zegt Rosberg tegen Sky Sports. "En hij heeft ook bijvoorbeeld over race-overwinningen op rij altijd gezegd: 'Oh, ik kijk er niet zo naar.' Maar dan komt hij uit de auto en laat hij een negen zien enzovoort." Het is volgens Rosberg alleen maar logisch voor een coureur om stil te staan bij de records die je verbreekt. "Natuurlijk denk je erover na. Het is ook bijzonder om zo geschiedenis te schrijven."

"En het technische team is stabiel bij Red Bull", waardoor de Duitser weet dat het succes voor de 26-jarige Nederlander niet zomaar ten einde zal komen. "Alles blijft hetzelfde. Ze doen het beste werk van de afgelopen jaren. Max rijdt daar op dit moment als de beste coureur. Het lijkt er dus sterk op dat het zo door kan gaan. Het zal moeilijk worden", doelt de wereldkampioen van 2016 op de strijd die de concurrentie te wachten staat. "Misschien dat McLaren, Mercedes of Ferrari de uitdaging aan kunnen gaan. Ik weet het niet, ik denk het niet", aldus Rosberg.

Verstappen kan dit seizoen nog meer records verbreken, waaronder voor meeste zeges in één seizoen en meeste podiumplaatsen. Zelf had hij niet verwacht dat hij een seizoen als deze zou hebben, waarin hij veertien van de tot nu toe zeventien verreden races heeft gewonnen. "Ook de hoeveelheid overwinningen [hadden we niet verwacht]", liet Verstappen onlangs optekenen. "We zijn daar natuurlijk heel trots op en ik ben ook trots dat ik het kampioenschap heb gewonnen. De auto is echt fantastisch. Ik geniet ervan om in [de auto] te rijden. Op veel circuits waren we dominant, maar het waren met regen enzovoorts nooit de makkelijkste omstandigheden. Dan is het belangrijk om de juiste keuzes te maken. Als team hebben we dat gemaximaliseerd", oordeelde Verstappen.