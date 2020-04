Rosberg: “Financiële situatie kleine teams grootste probleem”

Door het coronavirus heeft de Formule 1 noodgedwongen de eerste negen races van het seizoen moeten afgelasten. De Franse Grand Prix op 28 juni is voorlopig de eerste race op de kalender, maar ook het doorgaan van die race is onzeker. Het is dus wachten op duidelijkheid over het moment dat de eerste race verreden kan worden. Voor de teams heeft dat de nodige financiële gevolgen: inkomstenbronnen drogen op dit moment op, maar de uitgaven blijven doorgaan. Inmiddels hebben meerdere teams het personeel dan ook met verlof gestuurd om iets aan kosten te besparen, terwijl coureurs en ander personeel een deel van hun salaris inleveren.

Volgens Nico Rosberg, de F1-wereldkampioen van 2016, is het financiële plaatje van de teams momenteel de grootste zorg. “Het grootste probleem op dit moment is de financiële situatie van een aantal van de kleinere teams, want de Formule 1 heeft alle teams nodig”, stelt hij duidelijk in gesprek met Speed Week. “Als twee of drie kleinere teams omvallen, is het niet langer een echt grote sport omdat het deelnemersveld te klein is. Daarom is financiële steun voor de kleinere teams nu een prioriteit.”

Rosberg benadrukt dat het niet te zeggen is wanneer het seizoen van start kan gaan, maar hij hoopt dat er wel geracet gaat worden in 2020. “Misschien moet je creatief zijn en zogenaamde double-headers organiseren”, zei de 23-voudig Grand Prix-winnaar, die daarbij wel aantekent dat “niemand echt weet wanneer de eerste races plaats kunnen vinden. Het is zeker handig dat je ook races kan organiseren zonder publiek. Die kunnen eerder plaatsvinden, omdat je niet zoveel mensen op één plaats samen laat komen.”