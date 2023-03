Franz Tost stak zijn ontevredenheid vrijdag niet onder stoelen of banken. De AlphaTauri-teambaas kreeg de afgelopen maanden geregeld te horen dat de Italiaanse renstal met de nieuwe AT04 flinke stappen zou maken, maar in Bahrein bleek dat niet het geval. De Oostenrijker riep zijn engineers en alle mooie cijfers niet meer te vertrouwen en somde vervolgens een reeks aan zwakheden op. Damon Hill en Nico Rosberg staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om deze opmerkingen.

"Soms moet je dit soort dingen zeggen. Ik snap zijn punt wel. Hij is geen engineer en geen ontwerper. Hij moet vertrouwen op de informatie die hem door zijn engineers wordt gegeven. Als zij hem het hele jaar vertellen dat de data uit de windtunnel goed is, het een sterke auto wordt en dat niet zo blijkt te zijn, wat moet hij dan zeggen?", zegt Hill bij Sky Sports. "Je hebt als leider van zo'n bedrijf ook de taak om dergelijke dingen te zeggen zodat mensen dat zelf ook gaan zien. Het is niet goed om te doen alsof er niets aan de hand is. Hij wil dat mensen de feiten onder ogen zien."

"Ik ben het niet met je eens", reageert Nico Rosberg, de wereldkampioen van 2016. "Ik vind het eerlijk gezegd slecht leiderschap, want waarom zou je publiekelijk roepen: 'Ik vertrouw mijn jongens, collega's en engineers niet meer'. Ik vind dat afschuwelijk. Wat heb je eraan? Als je dat zo graag wil zeggen, doe dat dan intern. Maar zelfs dan is het niet goed om je eigen personeel te vertellen dat je ze niet meer vertrouwt. Dit doe je niet op de internationale tv. Het is niet goed."