Rosberg: "Niemand maakt een schijn van kans tegen Max Verstappen"

Max Verstappen verslond in de afgelopen paar Formule 1-seizoenen meerdere teamgenoten. Onder meer Pierre Gasly en Alexander Albon konden de druk naast de Nederlander niet aan. Momenteel maakt de tweevoudig wereldkampioen gehakt van Sergio Perez, die sinds 2021 zijn teamgenoot is. Het contract van de Mexicaan loopt tot eind 2024. Toch komen er wisselende geluiden uit het Red Bull-kamp als het gaat om de nabije toekomst van Checo. Er wordt gefluisterd dat zijn stoeltje bij het Oostenrijkse team op de tocht staat. Dit werd versterkt door uitspraken van Helmut Marko, die tegen de pers zei dat in F1 niets 100 procent zeker is. Niet veel later bevestigde teambaas Christian Horner echter het aanblijven van de 33-jarige coureur.

Nico Rosberg vraagt zich af of het überhaupt wel verstandig is om nu naast de 25-jarige coureur in te stappen, aangezien je zeker weet dat je tekent voor een rol als tweede rijder. "Het ligt eraan", zegt de wereldkampioen van 2016 bij Sky Sports. "Dit is wel een lastige. Je weet dat je geen kans maakt naast Max. Niemand in de wereld maakt nu een kans tegen hem. Ja, je hebt dan de beste auto, kunt races winnen en zit bij het beste team, maar je moet dan wel accepteren dat je als tweede coureur aan de slag gaat. Je moet jezelf afvragen of je dat wel wil."

Naar verluidt is Daniel Ricciardo niet alleen als vervanger van Nyck de Vries naar AlphaTauri gehaald, maar ook om te kijken of de Australiër de snelheid nog heeft om het op korte termijn weer naast zijn voormalig teamgenoot te proberen. Rosberg denkt dat de 34-jarige man uit Perth dan ook de ideale kandidaat is. "Een aantal jaren geleden had hij dit natuurlijk niet gewild", gaat de Duitser verder. "Hij zit nu echter in een positie waarbij hij denkt: 'Max komt in de top-vijf beste F1-coureurs ooit met Senna, Schumacher, Hamilton en Fangio. Het zou geweldig zijn terug te kunnen keren naar Red Bull en daarbij accepteer ik mijn rol als tweede rijder.' Het hangt dus af van de coureur."

Hoewel Rosberg al sinds 2016 niet meer in F1 racet, had hij het persoonlijk niet gedaan. "Max heeft al zoveel ervaring in dat team. Het is haast onmogelijk, ook in mijn goede periode, daarheen te gaan en te verwachten dat je hem wel even domineert. Ik zou het zelf denk ik niet gedaan hebben." De oud-Mercedes-coureur, die in 2016 Lewis Hamilton versloeg om de titel, krijgt vervolgens de vraag hoe hij het in vergelijking met Perez nu zou hebben gedaan in de RB19. "Ik plaats Max op hetzelfde niveau als dat van Lewis. Dat is hoe ik het zie."