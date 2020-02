Rosberg verwacht dit jaar spannender F1-seizoen dan in 2019

Volgens Rosberg is Mercedes logischerwijs nog altijd de favoriet. De Duitse renstal, waarvoor hij gedurende het laatste hoofdstuk van zijn racecarrière reed, heeft sinds 2014 elk jaar beide kampioenschappen gewonnen. Toch verwacht hij dit jaar een stuk meer tegenstand van de concurrentie. "Ik ben er zeker van dat het een stuk spannender zal worden, want ik ben ervan overtuigd dat Red Bull en Ferrari deze winter erg goed hun huiswerk hebben gedaan. Ze zullen beter aan het seizoen beginnen", zei hij tegen de Duitse RTL.

In 2019 won Mercedes de eerste acht races op rij, waarvan zes met een 1-2. Ferrari en Red Bull hadden aanvankelijk grote moeite om het tempo van de formatie uit Brackley bij te houden, maar klommen met name in de tweede seizoenshelft op. De reglementswijzigingen aan de voorvleugel en de banden waren de belangrijkste oorzaken voor het initiële verschil, eigenlijk was alleen Mercedes direct goed ingesprongen op de nieuwe situatie. Toch verzilverde Ferrari ook later in het seizoen lang niet alle kansen. Rosberg: "Ferrari stond vaak op pole, maar benutte die meestal niet in de race. Op een gegeven moment leren ze alles bij elkaar te krijgen en zullen ze perfecte races afleveren. Daarom geloof ik dat er een kans is dat ze op het niveau van Mercedes zullen zitten."

Red Bull bleef van de drie teams die om de podiumplekken en overwinningen streden, de afgelopen jaren vaak de underdog. Dat kan nu wel eens anders zijn volgens Rosberg. "Bij Red Bull loopt de Honda-motor nu geweldig, misschien is die zelfs net zo snel als de motor van Mercedes. Het gerucht gaat dat hij meer pk's erbij heeft gekregen. De zwakte van het team was [vorig jaar] dat ze langzaam op gang kwamen en achter de feiten aanliepen. Maar ze waren het beste wat betreft de doorontwikkeling gedurende het seizoen. Ze zullen nu in de winter vast net zoveel progressie boeken. Laten we zien of ik gelijk heb in Melbourne, maar het kan erg nek-aan-nek worden."