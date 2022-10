Rosberg over budgetplafond-saga: FIA kan alleen maar verliezen

Bijna een jaar na de zinderende finale in Abu Dhabi praat iedereen nog altijd over de strijd tussen Red Bull en Mercedes. Max Verstappen trok destijds aan het langste eind door concurrent Lewis Hamilton in de laatste ronde van het kampioenschap in te halen. Veel zaken waren naderhand onderwerp van gesprek, zoals de rol van de wedstrijdleiding gedurende die race. Sinds een enkele weken is er weer nieuw olie op het vuur gegooid: Het overschrijden van het budgetplafond door Red Bull. Afgelopen weekend in Austin zouden er gesprekken plaatsvinden tussen FIA en Red Bull over mogelijke gevolgen van de overtreding, maar vanwege het plotselinge overlijden van Red Bull’s CEO Dietrich Mateschitz zijn deze gesprekken verschoven naar het komende weekend in Mexico.

Terwijl de wereld uiterst nieuwsgierig is naar de uitkomsten van de gesprekken tussen de FIA en Red Bull, voorspelt eenvoudig wereldkampioen Nico Rosberg in gesprek met Sky Sports dat de FIA in alle mogelijke oplossingen gezichtsverlies lijdt. “Het is een ontzettend moeilijke kwestie om op te lossen”, vertelt de Duitser. “Zeker voor ons, want wij weten nog helemaal geen exacte details over hoe Red Bull het budgetplafond heeft overtreden. Wat is er precies met het geld gebeurd? Hebben ze er broodjes van gekocht of hebben ze er een laatste upgrade mee kunnen ontwikkelen? Ik denk dat het voor iedereen een slechte zaak zou zijn om Verstappen punten af te nemen. Als Red Bull daarentegen daadwerkelijk voordeel haalde uit die paar miljoen extra en de FIA doet niks, dan zullen ze ook flink bekritiseerd worden. In beide situaties zou de FIA er niet goed op staan”, concludeert Rosberg.

Controverse binnen de paddock

Hoewel er dus nog geen definitieve uitspraak is gedaan over de mogelijke straf van Red Bull, hebben verschillende teams en coureurs zich al laten horen over het onderwerp. Hamilton vertelde dat de kwestie “veel emoties” in hem naar boven haalde, terwijl hij pleitte dat een budgetplafond nutteloos zou zijn als er geen serieuze straf zou volgen. F1-teams beschuldigden Red Bull van “valsspelen” en vinden dat er niet alleen een boete uitgedeeld moet worden, maar ook sportieve gevolgen. Red Bull-teambaas Christian Horner was daarentegen stellig en zei dat het team “geen enkel voordeel haalde op het gebied van ontwikkeling of operationele zaken”. Laatstgenoemde was niet gediend van de beschuldigingen en vond ze dan ook zeer “schokkend”, omdat het team hierdoor gezichtsverlies leidt terwijl er nog geen details naar buiten zijn gebracht door de FIA.