Hülkenberg: Zonder uitvallers staat top-tien in F1 vast

In de eerste twee Formule 1-races van het seizoen 2024 is duidelijk geworden dat Red Bull en Max Verstappen weer een aanzienlijke voorsprong hebben op de concurrentie. Daarachter zijn de gaten een stuk kleiner en strijden Aston Martin, Ferrari, McLaren en Mercedes om de punten en podiumplaatsen. Alexander Albon merkte op dat er op dit moment sprake is van een top-vijf en een achterhoede van vijf teams. Om die reden is het volgens Haas F1-coureur Nico Hülkenberg aan die onderste vijf teams om naar andere manieren te zoeken om punten te scoren en een betere positie in het constructeurskampioenschap te bemachtigen.

Haas staat op dit moment op de zesde plaats bij de constructeurs dankzij het ene punt dat Hülkenberg in Saudi-Arabië scoorde. Hij kreeg daarin hulp van teamgenoot Kevin Magnussen, die na tijdstraffen kansloos was voor punten en daarop de opdracht kreeg van het team om de coureurs achter hem op te houden en zo Hülkenberg genoeg ruimte te geven een pitstop te maken en op P10 te eindigen. "In races als deze [zoals in Jeddah] hebben we een top-vijf aan teams. Als zij niet uitvallen, dan is de top-tien bezet", stelt Hülkenberg. "Dus ik heb altijd het gevoel dat je iets onorthodox moet doen en iets wat niet zo [logisch] is of wat op gezond verstand lijkt. Je moet natuurlijk je geluk een beetje tarten en iets anders doen, jezelf onderscheiden en net als in het verleden heeft dat vaak zijn vruchten afgeworpen."

De tactiek leverde Haas wel een punt op, maar RB F1 Team en Williams waren niet onder de indruk. RB's sportief directeur Alan Permane was vooral niet blij met het feit dat Magnussen Yuki Tsunoda achter zich kon houden nadat hij de Japanner naast de baan had ingehaald - waar hij een tijdstraf voor kreeg. "Magnussen reed van de baan om zich opzettelijk voor Yuki te plaatsen en vertraagde hem vervolgens met wel twee seconden per ronde, waardoor Hülkenberg een gat kon slaan. Dat lijkt me niet correct en de definitie van onsportief gedrag. Ik weet zeker dat wij en andere teams er met de FIA over zullen praten voor toekomstige races", zei Permane. Haas-teambaas Ayao Komatsu gaf toe dat Magnussen die positie had moeten teruggeven, maar was wel blij met het teamwerk van Magnussen.