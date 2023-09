Hülkenberg: Williams F1 uit zicht tenzij we iets magisch vinden

Het grote probleem voor Haas dit seizoen is dat ze de bandenslijtage niet goed onder de knie hebben. Over één ronde ziet de pace van de wagens er nog goed uit, maar in een race slijten de banden te hard en is het team vaak kansloos voor de punten. Op banen waar het warm is en waar de bochten haaks zijn gaat het Haas niet goed af, wat bijvoorbeeld in Monza resulteerde in een zeventiende en achttiende plaats. Tot overmaat van ramp waren Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen de enige die op een ronde gezet werden. "Iedereen reed een soort van door ons heen, we deden niet echt mee aan de race", vertelde Hülkenberg na de race.

De resultaten in Italië lieten zien dat Haas de bandenproblemen nog lang niet opgelost heeft en de verwachting is dat Haas op korte termijn ook niet met een oplossing gaat komen. Dat de Amerikaanse renstal in dit parket zit, heeft ervoor gezorgd dat in de strijd om het constructeurskampioenschap serieuze schade opgelopen is. Williams stond voor de zomerstop nog op gelijke hoogte, maar sindsdien is de Britse renstal Haas voorbijgestreefd. Het verschil tussen de twee teams is nu tien punten, wat voor beiden een enorm aantal punten is. Hülkenberg moet erkennen dat Williams inderdaad beter voor de dag komt dan zijn werkgever. "Eerlijk gezegd lijkt het erop dat zij uit zicht zijn", verklaart de Duitser. "Zij en McLaren hebben dit jaar duidelijk veel progressie geboekt. Ik denk niet dat we de dingen kunnen omdraaien, tenzij we wat magisch vinden."

De 36-jarige Hülkenberg legt bloot waar de grootste problemen met de VF-23 volgens hem ligt. "Met een low-downforce afstelling is het zo dat als de banden eenmaal een paar ronden oud zijn ze maar één richting uit gaan: achterwaarts", openbaart de Haas-coureur. "We 'eten' de band op, hebben een slechte balans en glijden veel meer dan de rest. We kunnen de pace niet bijhouden en verbruiken de banden te snel."

Hitte Singapore

Waar in Singapore de zon niet zal schijnen tijdens de race - het wordt immers een nachtrace - is het asfalt daar wel heel warm. Toch verwacht Hülkenberg dat er in Singapore wat te halen valt. Op Zandvoort werd er met de hoge downforce-afstelling gereden en daar miste de Duitse coureur op een aantal seconden de punten. Ook in Singapore gaat die afstelling gebruikt worden. "Onze snelheid zag er daar [Zandvoort] beter uit. Ik ben dan ook voorzichtig optimistisch over de komende race", vertelt de man uit Emmerik.